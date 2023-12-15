В Дубае открылась персональная выставка пермского скульптора. Фото

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Работы Альфиза Сабирова представлены в Andakulova Gallery Фото:

Пермский скульптор Альфиз Сабиров открыл в Дубае (ОАЭ) персональную выставку. Работы до 15 февраля представлены в местной галерее современного искусства Andakulova Gallery.

«Галерея Андакулова представляет захватывающие работы художника Альфиза Сабирова. Персональная выставка „Аю бала“ работает до 15 февраля 2024 года», — сообщается на сайте галереи. В своих работах Сабиров создал собственную мифологию, воплощенную во множестве образов, говорится в анонсе: «Это мир богов и воинов, восточных принцесс и тотемных животных, рожденный в воображении художника».

Альфиз Сабиров родился в 1985 году в селе Ишимово Октябрьского района Пермской области, учился в Российской академии живописи. Работает в Перми. Его произведения находятся в музейных и частных коллекциях в России, а также Нью-Йорке, Лондоне, Токио.

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Пермский скульптор Альфиз Сабиров открыл в Дубае (ОАЭ) персональную выставку. Работы до 15 февраля представлены в местной галерее современного искусства Andakulova Gallery. «Галерея Андакулова представляет захватывающие работы художника Альфиза Сабирова. Персональная выставка „Аю бала“ работает до 15 февраля 2024 года», — сообщается на сайте галереи. В своих работах Сабиров создал собственную мифологию, воплощенную во множестве образов, говорится в анонсе: «Это мир богов и воинов, восточных принцесс и тотемных животных, рожденный в воображении художника». Альфиз Сабиров родился в 1985 году в селе Ишимово Октябрьского района Пермской области, учился в Российской академии живописи. Работает в Перми. Его произведения находятся в музейных и частных коллекциях в России, а также Нью-Йорке, Лондоне, Токио.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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