Работы Альфиза Сабирова представлены в Andakulova Gallery Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Пермский скульптор Альфиз Сабиров открыл в Дубае (ОАЭ) персональную выставку. Работы до 15 февраля представлены в местной галерее современного искусства Andakulova Gallery.

«Галерея Андакулова представляет захватывающие работы художника Альфиза Сабирова. Персональная выставка „Аю бала“ работает до 15 февраля 2024 года», — сообщается на сайте галереи. В своих работах Сабиров создал собственную мифологию, воплощенную во множестве образов, говорится в анонсе: «Это мир богов и воинов, восточных принцесс и тотемных животных, рожденный в воображении художника».

Альфиз Сабиров родился в 1985 году в селе Ишимово Октябрьского района Пермской области, учился в Российской академии живописи. Работает в Перми. Его произведения находятся в музейных и частных коллекциях в России, а также Нью-Йорке, Лондоне, Токио.