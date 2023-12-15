Политолог Михайлов: Орбан может возглавить новый Евросоюз

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Виктора Орбана не стоит считать пророссийским политиком, высказался Евгений Михайлов Фото:

После масштабной реформы Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой европейской коалиции. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, отметив, что Орбан тот лидер, который в первую очередь ставить интересы собственного государства.

«Орбан может стать главой обновленной европейской коалиции. <…> Он заявляет о том, что правительство Украины коррумпировало деньги и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — поделился в разговоре с Пятым каналом Евгений Михайлов. При этом политолог не считает, что Орбана можно назвать пророссийским. Также Михайлов считает, что Евросоюз в скором времени ждут перемены из-за конфликтов интересов с США.

Ранее Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине в размере 50 миллиардов евро во время обсуждения, передает МК.RU. Лидеры ЕС согласились вернуться к дебатам в следующем году. Однако любая задержка поставок может болезненно сказаться на Украине. CNN пишет, что Киев без помощи западных партнеров рискует проиграть в конфликте с Россией к лету 2024 года.

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После масштабной реформы Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой европейской коалиции. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, отметив, что Орбан тот лидер, который в первую очередь ставить интересы собственного государства. «Орбан может стать главой обновленной европейской коалиции. <…> Он заявляет о том, что правительство Украины коррумпировало деньги и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — поделился в разговоре с Пятым каналом Евгений Михайлов. При этом политолог не считает, что Орбана можно назвать пророссийским. Также Михайлов считает, что Евросоюз в скором времени ждут перемены из-за конфликтов интересов с США. Ранее Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине в размере 50 миллиардов евро во время обсуждения, передает МК.RU. Лидеры ЕС согласились вернуться к дебатам в следующем году. Однако любая задержка поставок может болезненно сказаться на Украине. CNN пишет, что Киев без помощи западных партнеров рискует проиграть в конфликте с Россией к лету 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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