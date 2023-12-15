Политолог Михайлов: Орбан может возглавить новый Евросоюз

15 декабря 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Виктора Орбана не стоит считать пророссийским политиком, высказался Евгений Михайлов Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер После масштабной реформы Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой европейской коалиции. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, отметив, что Орбан тот лидер, который в первую очередь ставить интересы собственного государства. «Орбан может стать главой обновленной европейской коалиции. <…> Он заявляет о том, что правительство Украины коррумпировало деньги и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — поделился в разговоре с Пятым каналом Евгений Михайлов. При этом политолог не считает, что Орбана можно назвать пророссийским. Также Михайлов считает, что Евросоюз в скором времени ждут перемены из-за конфликтов интересов с США. Ранее Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине в размере 50 миллиардов евро во время обсуждения, передает МК.RU . Лидеры ЕС согласились вернуться к дебатам в следующем году. Однако любая задержка поставок может болезненно сказаться на Украине. CNN пишет, что Киев без помощи западных партнеров рискует проиграть в конфликте с Россией к лету 2024 года.

После масштабной реформы Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой европейской коалиции. Об этом заявил политолог Евгений Михайлов, отметив, что Орбан тот лидер, который в первую очередь ставить интересы собственного государства. «Орбан может стать главой обновленной европейской коалиции. <…> Он заявляет о том, что правительство Украины коррумпировало деньги и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — поделился в разговоре с Пятым каналом Евгений Михайлов. При этом политолог не считает, что Орбана можно назвать пророссийским. Также Михайлов считает, что Евросоюз в скором времени ждут перемены из-за конфликтов интересов с США. Ранее Венгрия заблокировала помощь Евросоюза Украине в размере 50 миллиардов евро во время обсуждения, передает МК.RU. Лидеры ЕС согласились вернуться к дебатам в следующем году. Однако любая задержка поставок может болезненно сказаться на Украине. CNN пишет, что Киев без помощи западных партнеров рискует проиграть в конфликте с Россией к лету 2024 года.