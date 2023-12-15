Спикер думы Екатеринбурга отправит депутатов к детдомовцам — с важной миссией

15 декабря 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

К Анне Гурарий обратилась директор профильного фонда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий поддержит благотворительный проект «Новогодний мяч», в рамках которого вместе с воспитанниками детских домов в футбол, волейбол и баскетбол играют представители крупных компаний города и области. Об этом сообщили в пресс-службе думы. Социальный проект Гурарий презентовала директор фонда по развитию спортивных навыков у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию Любовь Кунцевич. Ближайший такой турнир она и ее соратники проведут 16 декабря — на площадке общественного центра кампуса УрФУ. Ожидается до 300 участников. Все собранные на турнире деньги пойдут на благотворительность. «Анне Гурарий проект понравился. Она подчеркнула, что турнир направлен не только на спортивное развитие, но и на социализацию детей. В ходе обсуждения Анна Дмитриевна решила пригласить к участию в соревнованиях в следующем году депутатов», — говорится в сообщении на сайте думы.

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий поддержит благотворительный проект «Новогодний мяч», в рамках которого вместе с воспитанниками детских домов в футбол, волейбол и баскетбол играют представители крупных компаний города и области. Об этом сообщили в пресс-службе думы. Социальный проект Гурарий презентовала директор фонда по развитию спортивных навыков у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию Любовь Кунцевич. Ближайший такой турнир она и ее соратники проведут 16 декабря — на площадке общественного центра кампуса УрФУ. Ожидается до 300 участников. Все собранные на турнире деньги пойдут на благотворительность. «Анне Гурарий проект понравился. Она подчеркнула, что турнир направлен не только на спортивное развитие, но и на социализацию детей. В ходе обсуждения Анна Дмитриевна решила пригласить к участию в соревнованиях в следующем году депутатов», — говорится в сообщении на сайте думы.