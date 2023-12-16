В Екатеринбурге продают елку дороже полумиллиона рублей. Фото

17 декабря 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

По мнению продавца, дешевле и лучше елку не найти Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге выставили на продажу искусственную елку за 573 тысячи рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Иcкуcственнaя елка Нормандия темно-зeленaя за 573850 рублей. Дешевле и лучше не найти», — следует из объявления. Продавец уверяет, что елка является качественной, а продается по адекватной цене. Кроме этого, в Екатеринбурге продают дизайнерскую елку высотой 1,75 метров ручной работы за 300 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU попытался связаться с продавцами дорогостоящих декораций к Новому году. На момент публикации ответ получить не удалось. Также в уральской столице начали продавать елочные игрушки, стоимость которых достигает 500 тысяч рублей. Главная особенность игрушек является их раритет. Антикварные украшения были произведены еще во времена СССР, а их состояние близко к идеалу, отмечают продавцы. Фото: сайт Avito Фото: сайт Avito

В Екатеринбурге выставили на продажу искусственную елку за 573 тысячи рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Иcкуcственнaя елка Нормандия темно-зeленaя за 573850 рублей. Дешевле и лучше не найти», — следует из объявления. Продавец уверяет, что елка является качественной, а продается по адекватной цене. Кроме этого, в Екатеринбурге продают дизайнерскую елку высотой 1,75 метров ручной работы за 300 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU попытался связаться с продавцами дорогостоящих декораций к Новому году. На момент публикации ответ получить не удалось. Также в уральской столице начали продавать елочные игрушки, стоимость которых достигает 500 тысяч рублей. Главная особенность игрушек является их раритет. Антикварные украшения были произведены еще во времена СССР, а их состояние близко к идеалу, отмечают продавцы.