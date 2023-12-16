16 декабря 2023
15 декабря 2023

В Екатеринбурге продают елку дороже полумиллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению продавца, дешевле и лучше елку не найти Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу искусственную елку за 573 тысячи рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Иcкуcственнaя елка Нормандия темно-зeленaя за 573850 рублей. Дешевле и лучше не найти», — следует из объявления. Продавец уверяет, что елка является качественной, а продается по адекватной цене. Кроме этого, в Екатеринбурге продают дизайнерскую елку высотой 1,75 метров ручной работы за 300 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с продавцами дорогостоящих декораций к Новому году. На момент публикации ответ получить не удалось.

Также в уральской столице начали продавать елочные игрушки, стоимость которых достигает 500 тысяч рублей. Главная особенность игрушек является их раритет. Антикварные украшения были произведены еще во времена СССР, а их состояние близко к идеалу, отмечают продавцы.

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В Екатеринбурге выставили на продажу искусственную елку за 573 тысячи рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Иcкуcственнaя елка Нормандия темно-зeленaя за 573850 рублей. Дешевле и лучше не найти», — следует из объявления. Продавец уверяет, что елка является качественной, а продается по адекватной цене. Кроме этого, в Екатеринбурге продают дизайнерскую елку высотой 1,75 метров ручной работы за 300 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU попытался связаться с продавцами дорогостоящих декораций к Новому году. На момент публикации ответ получить не удалось. Также в уральской столице начали продавать елочные игрушки, стоимость которых достигает 500 тысяч рублей. Главная особенность игрушек является их раритет. Антикварные украшения были произведены еще во времена СССР, а их состояние близко к идеалу, отмечают продавцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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