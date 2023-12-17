Россиян предупредили о новой графе оплаты в квитанциях ЖКХ

Эксперт ЖКХ Сазанова: в квитанциях появится графа за установку датчиков газа

18 декабря 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Установка сигнализаторов поможет снизить число аварий при использовании бытового газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жильцы многоквартирных домов могут сами установить газоанализаторы в квартирах с последующей компенсацией из взносов на капремонт. Об этом рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. «В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа. <…> Расходы по установке и обслуживанию планируют возложить на газораспределительные компании, а деньги на это собирать с жильцов. Депутаты предложили устанавливать счетчики за счет взносов на капитальный ремонт», — сообщила Сазанова в разговоре с агентством « Прайм ». Установка таких сигнализаторов поможет снизить количество аварий при использовании бытового газа. Большая часть газового оборудования изношена на две трети. Если от установки анализаторов последует удорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа намного выше, уверена эксперт. В России все пенсионеры будут освобождены от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Комиссия особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, где население «не очень дружит» с цифровыми средствами оплаты, считают в Госдуме.

Жильцы многоквартирных домов могут сами установить газоанализаторы в квартирах с последующей компенсацией из взносов на капремонт. Об этом рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. «В Госдуме предложили установить в многоквартирных домах сигнализаторы утечек газа. <…> Расходы по установке и обслуживанию планируют возложить на газораспределительные компании, а деньги на это собирать с жильцов. Депутаты предложили устанавливать счетчики за счет взносов на капитальный ремонт», — сообщила Сазанова в разговоре с агентством «Прайм». Установка таких сигнализаторов поможет снизить количество аварий при использовании бытового газа. Большая часть газового оборудования изношена на две трети. Если от установки анализаторов последует удорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа намного выше, уверена эксперт. В России все пенсионеры будут освобождены от комиссии по оплате услуг ЖКХ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Комиссия особенно чувствительна для жителей небольших населенных пунктов, где население «не очень дружит» с цифровыми средствами оплаты, считают в Госдуме.