Прокуроры начали проверку из-за екатеринбурженки, живущей среди крестов с могил

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку из-за 13-летней девочки, которая без образования провела всю жизнь в квартире среди могильных крестов. Об этом рассказали в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области».
«Организована проверка по сообщению о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки. Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей, выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях со стороны законного представителя в отношении девочки», — сказано в сообщении.
В ведомстве дадут правовую оценку в связи с неполучением 13-летней начального и среднего общего образования. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили там.
За дело взялся следственный комитет Железнодорожного района Екатеринбурга. В СК выясняют обстоятельства и причины, из-за которых несовершеннолетняя находилась всю жизнь в квартире среди крестов с кладбища, не получая надлежащего ухода от матери.
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