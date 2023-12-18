18 декабря 2023

Прокуроры начали проверку из-за екатеринбурженки, живущей среди крестов с могил

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Прокуратура узнает причины, по которым девочка не получила школьное образование Фото:

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку из-за 13-летней девочки, которая без образования провела всю жизнь в квартире среди могильных крестов. Об этом рассказали в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области».

«Организована проверка по сообщению о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки. Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей, выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях со стороны законного представителя в отношении девочки», — сказано в сообщении.

В ведомстве дадут правовую оценку в связи с неполучением 13-летней начального и среднего общего образования. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили там.

За дело взялся следственный комитет Железнодорожного района Екатеринбурга. В СК выясняют обстоятельства и причины, из-за которых несовершеннолетняя находилась всю жизнь в квартире среди крестов с кладбища, не получая надлежащего ухода от матери.

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Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга начала проверку из-за 13-летней девочки, которая без образования провела всю жизнь в квартире среди могильных крестов. Об этом рассказали в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». «Организована проверка по сообщению о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки. Будет проверена деятельность органов системы профилактики по работе с указанной семьей, выяснено, поступали ли ранее сигналы от соседей, иных лиц о противоправных действиях со стороны законного представителя в отношении девочки», — сказано в сообщении. В ведомстве дадут правовую оценку в связи с неполучением 13-летней начального и среднего общего образования. «По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили там. За дело взялся следственный комитет Железнодорожного района Екатеринбурга. В СК выясняют обстоятельства и причины, из-за которых несовершеннолетняя находилась всю жизнь в квартире среди крестов с кладбища, не получая надлежащего ухода от матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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