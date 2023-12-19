«Уральские авиалинии» вводят зарубежные рейсы на фоне слухов о выкупе Airbus

19 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Кирилл Скуратов заявил, что в ближайшее время «Уральские авиалинии» запустят новые рейсы зарубеж Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались комментировать, завершилась ли сделка по выкупу самолетов Airbus у лизингодателей, но многозначительно дали понять — в ближайшее время в расписании появятся новые зарубежные рейсы. Об этом на встрече с журналистами рассказал первый заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. «Я пока не могу комментировать [завершилась ли сделка по выкупу Airbus], но вы видите, что с 29 декабря стоят рейсы в Дубай, восстанавливаем все направления в Азию — Азербайджан, Узбекистан, Армения, а также в Стамбул (Турция). Все из Екатеринбурга», — отметил Скуратов. В авиапарке «Уральских авиалиний» находятся в лизинге 19 самолетов Airbus. В сентябре стало известно, что выкуп воздушных судов обойдется авиакомпании в 900 млн рублей. «Это дело небыстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно еще три», — рассказывал тогда гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Кроме того в ноябре стало известно, что авиакомпания смогла согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность и готовится подписать договоры с «НЛК-Финанс».

В авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались комментировать, завершилась ли сделка по выкупу самолетов Airbus у лизингодателей, но многозначительно дали понять — в ближайшее время в расписании появятся новые зарубежные рейсы. Об этом на встрече с журналистами рассказал первый заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов. «Я пока не могу комментировать [завершилась ли сделка по выкупу Airbus], но вы видите, что с 29 декабря стоят рейсы в Дубай, восстанавливаем все направления в Азию — Азербайджан, Узбекистан, Армения, а также в Стамбул (Турция). Все из Екатеринбурга», — отметил Скуратов. В авиапарке «Уральских авиалиний» находятся в лизинге 19 самолетов Airbus. В сентябре стало известно, что выкуп воздушных судов обойдется авиакомпании в 900 млн рублей. «Это дело небыстрое. Мы уже прошли десяток комиссий, нужно еще три», — рассказывал тогда гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Кроме того в ноябре стало известно, что авиакомпания смогла согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность и готовится подписать договоры с «НЛК-Финанс».