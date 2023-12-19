На Украине вызвали в суд убитого экс-депутата Рады Киву

19 декабря 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Илья Кива был вызван в суд Львова посмертно, пишет «Новое время» Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Суд на Украине посмертно вызвал убитого экс-депутата Рады Илью Киву. Об этом сообщает украинское издание «Новое время». «Киву вызвали в суд посмертно», — сообщается в telegram-канале издания. Там добавили, что экс-депутат должен явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря. Кива был убит в Подмосковье 6 декабря в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. СМИ сообщают о возможной причастности СБУ к убийству Кивы, но детали расследования пока не разглашаются. На теле убитого, найдены два пулевых ранения, передает А42.

Суд на Украине посмертно вызвал убитого экс-депутата Рады Илью Киву. Об этом сообщает украинское издание «Новое время». «Киву вызвали в суд посмертно», — сообщается в telegram-канале издания. Там добавили, что экс-депутат должен явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря. Кива был убит в Подмосковье 6 декабря в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. СМИ сообщают о возможной причастности СБУ к убийству Кивы, но детали расследования пока не разглашаются. На теле убитого, найдены два пулевых ранения, передает А42.