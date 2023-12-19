На Украине вызвали в суд убитого экс-депутата Рады Киву

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Илья Кива был вызван в суд Львова посмертно, пишет «Новое время» Фото:

Суд на Украине посмертно вызвал убитого экс-депутата Рады Илью Киву. Об этом сообщает украинское издание «Новое время».

«Киву вызвали в суд посмертно», — сообщается в telegram-канале издания. Там добавили, что экс-депутат должен явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря.

Кива был убит в Подмосковье 6 декабря в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. СМИ сообщают о возможной причастности СБУ к убийству Кивы, но детали расследования пока не разглашаются. На теле убитого, найдены два пулевых ранения, передает А42.

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Суд на Украине посмертно вызвал убитого экс-депутата Рады Илью Киву. Об этом сообщает украинское издание «Новое время». «Киву вызвали в суд посмертно», — сообщается в telegram-канале издания. Там добавили, что экс-депутат должен явиться в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря. Кива был убит в Подмосковье 6 декабря в парке одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа. СМИ сообщают о возможной причастности СБУ к убийству Кивы, но детали расследования пока не разглашаются. На теле убитого, найдены два пулевых ранения, передает А42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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