Челябинку с любовником отправили в СИЗО за избиение мужа, заставшего измену

20 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Женщина и ее любовник проведут в СИЗО два месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Тракторозаводский районный суд Челябинска 20 декабря отправил в СИЗО женщину и ее любовника за убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, задержанные проведут под стражей два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Челябинска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Тракторозаводским райсудом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска.

В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Тракторозаводский районный суд Челябинска 20 декабря отправил в СИЗО женщину и ее любовника за убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, задержанные проведут под стражей два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Челябинска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Тракторозаводским райсудом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска.