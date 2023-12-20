Челябинку с любовником отправили в СИЗО за избиение мужа, заставшего измену

В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Тракторозаводский районный суд Челябинска 20 декабря отправил в СИЗО женщину и ее любовника за убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, задержанные проведут под стражей два месяца.
«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Челябинска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Тракторозаводским райсудом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.