Челябинку с любовником отправили в СИЗО за избиение мужа, заставшего измену

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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Женщина и ее любовник проведут в СИЗО два месяца Фото:

В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Тракторозаводский районный суд Челябинска 20 декабря отправил в СИЗО женщину и ее любовника за убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, задержанные проведут под стражей два месяца.

«Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Челябинска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Тракторозаводским райсудом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска.

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В Челябинске мужчина застал жену с любовником и поплатился за это жизнью. Тракторозаводский районный суд Челябинска 20 декабря отправил в СИЗО женщину и ее любовника за убийство мужчины. Как сообщили URA.RU в прокуратуре района, задержанные проведут под стражей два месяца. «Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум жителям Челябинска, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Тракторозаводским райсудом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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