Путин: народ России — единственный источник власти

Российский народ является носителем суверенитета РФ, завил Владимир Путин
Российский народ является единственным источником власти и носителем суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентом.
«Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия занимает почетное место среди государств мирового сообщества и вносит значительный вклад в укрепление своего авторитета через парламентскую дипломатию.
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