Путин: народ России — единственный источник власти

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир
Российский народ является носителем суверенитета РФ, завил Владимир Путин Фото:

Российский народ является единственным источником власти и носителем суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентом.

«Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия занимает почетное место среди государств мирового сообщества и вносит значительный вклад в укрепление своего авторитета через парламентскую дипломатию.

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Российский народ является единственным источником власти и носителем суверенитета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с парламентом. «Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Россия занимает почетное место среди государств мирового сообщества и вносит значительный вклад в укрепление своего авторитета через парламентскую дипломатию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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