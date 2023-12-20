Противник екатеринбургских застройщиков попал под суд из-за поста в соцсетях

Урбаниста Олега Букина обвинили в дискредитации армии РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вопросы у правоохранительных органов к председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олегу Букину могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился сам Букин.

«Мне позвонили из полиции и попросили прийти на допрос, затем уведомили о дате суда. Обвиняют в дискредитации армии РФ за какой-то пост в соцсетях», — рассказал Букин. Свою вину общественник не признает. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Дело на рассмотрении в Ленинском райсуде.

Букин долгие годы занимается защитой исторических построек и борется за сохранение культурного наследия. Застройщики, чьим проектам его активность мешает, относятся к Букину с раздражением, подозревают в корысти. Среди последних громких историй, в которых был замечен общественник, — противостояние с компанией Павла Дацюка по поводу сноса старинного здания в центре Екатеринбурга, на ул. Малышева.