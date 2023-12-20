Противник екатеринбургских застройщиков попал под суд из-за поста в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Урбаниста Олега Букина обвинили в дискредитации армии РФ Фото:

Вопросы у правоохранительных органов к председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олегу Букину могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился сам Букин.

«Мне позвонили из полиции и попросили прийти на допрос, затем уведомили о дате суда. Обвиняют в дискредитации армии РФ за какой-то пост в соцсетях», — рассказал Букин. Свою вину общественник не признает. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Дело на рассмотрении в Ленинском райсуде.

Букин долгие годы занимается защитой исторических построек и борется за сохранение культурного наследия. Застройщики, чьим проектам его активность мешает, относятся к Букину с раздражением, подозревают в корысти. Среди последних громких историй, в которых был замечен общественник, — противостояние с компанией Павла Дацюка по поводу сноса старинного здания в центре Екатеринбурга, на ул. Малышева.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вопросы у правоохранительных органов к председателю градозащитного сообщества «Уральский хронотоп» Олегу Букину могли возникнуть из-за поста в социальных сетях. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился сам Букин. «Мне позвонили из полиции и попросили прийти на допрос, затем уведомили о дате суда. Обвиняют в дискредитации армии РФ за какой-то пост в соцсетях», — рассказал Букин. Свою вину общественник не признает. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ). Дело на рассмотрении в Ленинском райсуде. Букин долгие годы занимается защитой исторических построек и борется за сохранение культурного наследия. Застройщики, чьим проектам его активность мешает, относятся к Букину с раздражением, подозревают в корысти. Среди последних громких историй, в которых был замечен общественник, — противостояние с компанией Павла Дацюка по поводу сноса старинного здания в центре Екатеринбурга, на ул. Малышева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...