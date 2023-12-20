«Урал Опера Балет» запускает шоу, на которое невозможно достать билеты. Фото

В «Урал Опера Балет» стартуют показы «Рождественского концерта»

21 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Первый показ пройдет 21 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Урал Опера Балет» подготовил «Рождественский концерт», в котором задействованы все, кто участвуют в опере, балете, оркестре, взрослом и детском хоре. Концерт уникальный — его показывают всего один раз в январские праздники, потому билеты достать уже невозможно. Чем будут удивлять горожан в этот раз, узнал корреспондент URA.RU, побывавший на спецпоказе. «Сейчас нам всем важно думать о том, что происходит внутри и вокруг нас. Я думаю, что чудо, которое мы все ждем в Новый год, можно испытать при встрече с шедеврами мирового искусства. Поэтому мы перенесли действие в условный музей нашей мечты и использовали те произведения искусства, которые в настоящей жизни никогда не смогут вместе встретиться», — объяснила журналистам концепцию спектакля режиссер-постановщик Мария Рубина. Концерт будет разделен на две части: день и ночь в музее. В первом действии используются работы старых мастеров, во втором — авангардистов. Все произведения оживают под действием волшебства. «Изначально у меня были какие-то пожелания, но периодически [выбор картин] корректировали художники — говорили, что, возможно, какие-то техники и художественные школы не сочетаются. У нас был диалог, в ходе него что-то удалось отстоять и убедить художников в том, что нужны именно такие контрасты», — уточнила Рубина. Первый «Рождественский концерт» состоится сегодня, 21 декабря. Постановка будет идти все новогодние каникулы. Из-за того, что подобные постановки демонстрируются публике один раз в году, билеты достать уже невозможно. Хотя, как говорит Мария Рубина, хореограф-постановщик Александр Меркушев настолько остался доволен поставленными номерами, что в будущем зрители, вероятно, увидят их в рамках балетных гала-концертов. Ранее в оперном театре представили премьеру новой комедийной оперы «Любовный напиток». Ради идеального исполнения в Екатеринбург пригласили вокального коуча Алессандро Биччи из Италии, который обучал оперных певцов правильному произношению итальянских слова, а главных героев перенесли в 1950-е годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Урал Опера Балет» подготовил «Рождественский концерт», в котором задействованы все, кто участвуют в опере, балете, оркестре, взрослом и детском хоре. Концерт уникальный — его показывают всего один раз в январские праздники, потому билеты достать уже невозможно. Чем будут удивлять горожан в этот раз, узнал корреспондент URA.RU, побывавший на спецпоказе. «Сейчас нам всем важно думать о том, что происходит внутри и вокруг нас. Я думаю, что чудо, которое мы все ждем в Новый год, можно испытать при встрече с шедеврами мирового искусства. Поэтому мы перенесли действие в условный музей нашей мечты и использовали те произведения искусства, которые в настоящей жизни никогда не смогут вместе встретиться», — объяснила журналистам концепцию спектакля режиссер-постановщик Мария Рубина. Концерт будет разделен на две части: день и ночь в музее. В первом действии используются работы старых мастеров, во втором — авангардистов. Все произведения оживают под действием волшебства. «Изначально у меня были какие-то пожелания, но периодически [выбор картин] корректировали художники — говорили, что, возможно, какие-то техники и художественные школы не сочетаются. У нас был диалог, в ходе него что-то удалось отстоять и убедить художников в том, что нужны именно такие контрасты», — уточнила Рубина. Первый «Рождественский концерт» состоится сегодня, 21 декабря. Постановка будет идти все новогодние каникулы. Из-за того, что подобные постановки демонстрируются публике один раз в году, билеты достать уже невозможно. Хотя, как говорит Мария Рубина, хореограф-постановщик Александр Меркушев настолько остался доволен поставленными номерами, что в будущем зрители, вероятно, увидят их в рамках балетных гала-концертов. Ранее в оперном театре представили премьеру новой комедийной оперы «Любовный напиток». Ради идеального исполнения в Екатеринбург пригласили вокального коуча Алессандро Биччи из Италии, который обучал оперных певцов правильному произношению итальянских слова, а главных героев перенесли в 1950-е годы.