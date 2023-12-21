Путин назвал сбережение народа главной целью экономики

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Вопросы поддержки семей должны быть сквозными во всех планах, сказал Путин Фото:

Сбережение народа в России и повышение их благосостояние — главная цель для властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Все решения и действия по развитию экономики объединены главной целью — сбережением народа и повышением благосостояния», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что во всех программах и планах «сквозными» должны быть вопросы поддержки семьи.

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Сбережение народа в России и повышение их благосостояние — главная цель для властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам. «Все решения и действия по развитию экономики объединены главной целью — сбережением народа и повышением благосостояния», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что во всех программах и планах «сквозными» должны быть вопросы поддержки семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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