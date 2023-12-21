Путин назвал сбережение народа главной целью экономики

Вопросы поддержки семей должны быть сквозными во всех планах, сказал Путин
Сбережение народа в России и повышение их благосостояние — главная цель для властей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Все решения и действия по развитию экономики объединены главной целью — сбережением народа и повышением благосостояния», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что во всех программах и планах «сквозными» должны быть вопросы поддержки семьи.
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