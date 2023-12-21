21 декабря 2023

Умерла волонтер, занимавшаяся поисками пропавших пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшей было 26 лет Фото:

В Пермском крае скончалась волонтер из Пермского края Марина Субботина. Она информационный координатор поискового отряда «Регион 59».

«Марина Субботина находилась в отпуске по уходу за ребенком и активно помогала поисковому отряду находить пропавших людей. Ей было всего 26 лет.», — говорится в посте поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

У Марины остались двое маленьких детей. Волонтеры объявили сбор средств для организации похорон девушки.

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В Пермском крае скончалась волонтер из Пермского края Марина Субботина. Она информационный координатор поискового отряда «Регион 59». «Марина Субботина находилась в отпуске по уходу за ребенком и активно помогала поисковому отряду находить пропавших людей. Ей было всего 26 лет.», — говорится в посте поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». У Марины остались двое маленьких детей. Волонтеры объявили сбор средств для организации похорон девушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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