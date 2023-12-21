Умерла волонтер, занимавшаяся поисками пропавших пермяков

22 декабря 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Погибшей было 26 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае скончалась волонтер из Пермского края Марина Субботина. Она информационный координатор поискового отряда «Регион 59». «Марина Субботина находилась в отпуске по уходу за ребенком и активно помогала поисковому отряду находить пропавших людей. Ей было всего 26 лет.», — говорится в посте поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». У Марины остались двое маленьких детей. Волонтеры объявили сбор средств для организации похорон девушки.

В Пермском крае скончалась волонтер из Пермского края Марина Субботина. Она информационный координатор поискового отряда «Регион 59». «Марина Субботина находилась в отпуске по уходу за ребенком и активно помогала поисковому отряду находить пропавших людей. Ей было всего 26 лет.», — говорится в посте поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». У Марины остались двое маленьких детей. Волонтеры объявили сбор средств для организации похорон девушки.