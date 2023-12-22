В минздраве высказались об утечке записи разговора врачей по Мише Бахтину со СМА

22 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Ранее родители предоставили СМИ запись консилиума, где врачи назвали себя «хозяевами жизни» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Видеоролик, якобы с записью разговора медиков, предоставленный родителями Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА), не имеет отношения к консилиуму, который прошел 19 декабря. На данной телемедицинской консультации отсутствовали представитель от свердловского минздрава и Областной детской клинической больницы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. «19 декабря на консилиуме заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и заместитель главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова не присутствовали. В распоряжении министерства здравоохранения региона имеется видео подтверждающее отсутствие Чадовой и Кожевниковой. Голоса на записи им не принадлежат», — отметил Шестаков. Миша Бахтин ведет борьбу со СМА с рождения. Мальчику был поставлен самый дорогой препарат в мире— «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Спустя время родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Семья Бахтиных обратилась в свердловский минздрав, но получила отказ в выдаче лекарства. Отец мальчика в ходе спора с минздравом несколько раз выходил на пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Последнее заседание консилиума прошло 19 декабря. Позже родители предоставили запись разговора врачей, которые принимали участие в консилиуме. Согласно записи, якобы врачи назвали себя «хозяевами жизни». Вся информация о громкой истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Видеоролик, якобы с записью разговора медиков, предоставленный родителями Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА), не имеет отношения к консилиуму, который прошел 19 декабря. На данной телемедицинской консультации отсутствовали представитель от свердловского минздрава и Областной детской клинической больницы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков. «19 декабря на консилиуме заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и заместитель главного врача ОДКБ по лечебной работе Ольга Кожевникова не присутствовали. В распоряжении министерства здравоохранения региона имеется видео подтверждающее отсутствие Чадовой и Кожевниковой. Голоса на записи им не принадлежат», — отметил Шестаков. Миша Бахтин ведет борьбу со СМА с рождения. Мальчику был поставлен самый дорогой препарат в мире— «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. Спустя время родители решили продолжить терапию препаратом «Рисдиплам». Семья Бахтиных обратилась в свердловский минздрав, но получила отказ в выдаче лекарства. Отец мальчика в ходе спора с минздравом несколько раз выходил на пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Последнее заседание консилиума прошло 19 декабря. Позже родители предоставили запись разговора врачей, которые принимали участие в консилиуме. Согласно записи, якобы врачи назвали себя «хозяевами жизни». Вся информация о громкой истории — в сюжете URA.RU.