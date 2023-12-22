В Перми «Сбербанк» избавляется от своих компьютеров

В Перми «Сбербанк» выставил на торги 160 подержанных компьютеров
© Служба новостей «URA.RU»
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В списке оборудования указаны компьютеры брендов Acer и Lenovo Фото:

В Перми «Сбербанк» выставил на электронные торги партию подержанных компьютеров. Они реализуются через конкурсную процедуру единым лотом. Количество — 160 штук, начальная цена составляет 320 тысяч рублей.

«Организатор торгов — ПАО „Сбербанк России“. Цель — продажа бывшего в употреблении IT-оборудования в количестве 160 штук. Начальная цена процедуры составляет 320 тысяч рублей. Неделимый лот, адрес забора оборудования для победителя торгов — город Пермь, улица Куйбышева, 66\1», — указано в техзадании в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

В списке подержанного оборудования значатся офисные персональные компьютеры 2017—2018 годов выпуска брендов Acer и Lenovo с процессорами AMD и Intel Pentium G4500. Уточняется, что все моноблоки имеют потертости и царапины. Также в комплектации компьютеров отсутствуют сетевые фильтры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» продает действующую ферму с поголовьем крупного рогатого скота. Цена актива составляет 15 млн рублей.

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В Перми «Сбербанк» выставил на электронные торги партию подержанных компьютеров. Они реализуются через конкурсную процедуру единым лотом. Количество — 160 штук, начальная цена составляет 320 тысяч рублей. «Организатор торгов — ПАО „Сбербанк России“. Цель — продажа бывшего в употреблении IT-оборудования в количестве 160 штук. Начальная цена процедуры составляет 320 тысяч рублей. Неделимый лот, адрес забора оборудования для победителя торгов — город Пермь, улица Куйбышева, 66\1», — указано в техзадании в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». В списке подержанного оборудования значатся офисные персональные компьютеры 2017—2018 годов выпуска брендов Acer и Lenovo с процессорами AMD и Intel Pentium G4500. Уточняется, что все моноблоки имеют потертости и царапины. Также в комплектации компьютеров отсутствуют сетевые фильтры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае «Сбербанк» продает действующую ферму с поголовьем крупного рогатого скота. Цена актива составляет 15 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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