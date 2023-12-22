Мальчик Саша из Чернокоровского (Свердловская область) получит на Новый год велосипед. Его мечту исполнит спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Об этом она сообщила в telegram-канале.
«До праздника осталось уже немного. В этом году я исполню желание 11-летнего Саши из Чернокоровского и подарю ему велосипед. В преддверии Нового года все мечтают, что он будет успешным — так, в особенности, будет и для Александра», — написала Бабушкина.
Бабушкина участвует в акции «Елка желаний», которая проходит во всей стране. Она отметила, что уже не первый год исполняет новогодние желания подростков. В 2022 году Бабушкина сначала подарила конструктор девочке Еве из Луганской Народной Республики, а потом — куклу другой девочке из Екатеринбурга.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.