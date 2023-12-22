Спикер свердловского заксобрания исполнит мечту подростка. Видео

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Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина участвует в акции «Елка желаний» не первый год Фото:

Мальчик Саша из Чернокоровского (Свердловская область) получит на Новый год велосипед. Его мечту исполнит спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Об этом она сообщила в telegram-канале.

«До праздника осталось уже немного. В этом году я исполню желание 11-летнего Саши из Чернокоровского и подарю ему велосипед. В преддверии Нового года все мечтают, что он будет успешным — так, в особенности, будет и для Александра», — написала Бабушкина.

Бабушкина участвует в акции «Елка желаний», которая проходит во всей стране. Она отметила, что уже не первый год исполняет новогодние желания подростков. В 2022 году Бабушкина сначала подарила конструктор девочке Еве из Луганской Народной Республики, а потом — куклу другой девочке из Екатеринбурга.

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Мальчик Саша из Чернокоровского (Свердловская область) получит на Новый год велосипед. Его мечту исполнит спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Об этом она сообщила в telegram-канале. «До праздника осталось уже немного. В этом году я исполню желание 11-летнего Саши из Чернокоровского и подарю ему велосипед. В преддверии Нового года все мечтают, что он будет успешным — так, в особенности, будет и для Александра», — написала Бабушкина. Бабушкина участвует в акции «Елка желаний», которая проходит во всей стране. Она отметила, что уже не первый год исполняет новогодние желания подростков. В 2022 году Бабушкина сначала подарила конструктор девочке Еве из Луганской Народной Республики, а потом — куклу другой девочке из Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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