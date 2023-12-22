В полиции заинтересовались бандой пермских школьников, которые бьют первоклашек

В полицию поступила жалоба от родителя одного из пострадавших Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми сотрудники полиции организовали проверку информации о банде подростков из четвертого класса школы №30, которые избивают в туалете первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Зарегистрирован материал проверки по информации, размещенной в СМИ (об избитых первоклассниках — прим. URA.RU). Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей», — рассказали силовики в беседе с РИА Новости.

URA.RU уже писало, что на детей нападают трое школьников. Учителя и завуч при этом бездействуют, рассказывал один из родителей пострадавших.