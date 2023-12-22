В полиции заинтересовались бандой пермских школьников, которые бьют первоклашек

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Автомобильная кража. Пермь, дежурная часть, место происшествия, автомобиль полиции, следственно оперативная группа
В полицию поступила жалоба от родителя одного из пострадавших Фото:

В Перми сотрудники полиции организовали проверку информации о банде подростков из четвертого класса школы №30, которые избивают в туалете первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Зарегистрирован материал проверки по информации, размещенной в СМИ (об избитых первоклассниках — прим. URA.RU). Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей», — рассказали силовики в беседе с РИА Новости.

URA.RU уже писало, что на детей нападают трое школьников. Учителя и завуч при этом бездействуют, рассказывал один из родителей пострадавших.

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В Перми сотрудники полиции организовали проверку информации о банде подростков из четвертого класса школы №30, которые избивают в туалете первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Зарегистрирован материал проверки по информации, размещенной в СМИ (об избитых первоклассниках — прим. URA.RU). Выясняются все обстоятельства. В полицию обратился один из родителей», — рассказали силовики в беседе с РИА Новости. URA.RU уже писало, что на детей нападают трое школьников. Учителя и завуч при этом бездействуют, рассказывал один из родителей пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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