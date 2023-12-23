В мире ВМС Британии заявил об атаке беспилотника на судно 23 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 + Никто не пострадал от удара БПЛА, передает UKMTO Фото: Георгий Бергал © URA.RU Недалеко от побережья города Веравал (Индия) беспилотник совершил удар по судну. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). «UKMTO получил информацию об атаке БПЛА на судно, которая привела к взрыву и возгоранию», — говорится в сообщении центра в соцсети X. По его данным, удар произошел в 200 морских милях от города Веравал. Отмечается, что пожар был потушен, никто не пострадал. Спецслужбы начали расследование. Ранее сообщалось, что мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Также по военному кораблю США и нескольким коммерческим судам совершили удар в Красном море, передает телеканал 360. Недалеко от побережья города Веравал (Индия) беспилотник совершил удар по судну. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). «UKMTO получил информацию об атаке БПЛА на судно, которая привела к взрыву и возгоранию», — говорится в сообщении центра в соцсети X. По его данным, удар произошел в 200 морских милях от города Веравал. Отмечается, что пожар был потушен, никто не пострадал. Спецслужбы начали расследование. Ранее сообщалось, что мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Также по военному кораблю США и нескольким коммерческим судам совершили удар в Красном море, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям