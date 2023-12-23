ВМС Британии заявил об атаке беспилотника на судно

Недалеко от побережья города Веравал (Индия) беспилотник совершил удар по судну. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морском флоте (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).
«UKMTO получил информацию об атаке БПЛА на судно, которая привела к взрыву и возгоранию», — говорится в сообщении центра в соцсети X. По его данным, удар произошел в 200 морских милях от города Веравал.
Отмечается, что пожар был потушен, никто не пострадал. Спецслужбы начали расследование.
Ранее сообщалось, что мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе. Также по военному кораблю США и нескольким коммерческим судам совершили удар в Красном море, передает телеканал 360.
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