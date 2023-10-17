ВМС Британии выдвинулись в Средиземноморье на помощь Израилю

17 октября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

Британия направила в Средиземноморье корабли Argus и Lyme Bay (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Корабли военно-морских сил Великобритании перебрасываются в Средиземноморье для поддержки Израиля. Об этом рассказали в британском министерстве обороны. «Оперативная группа Королевских ВМС, в том числе Argus и Lyme Bay, покинула Гибралтар и направилась в восточное Средиземноморье. Корабли направлены для укрепления региональной стабильности и предоставления возможностей на случай непредвиденных ситуаций в ближайшие недели», — сообщило военное ведомство в соцсети X (экс-Twitter). Великобритания и США активно выступают в поддержку Израиля в палестино-израильском конфликте в секторе Газа. ЦАХАЛ (израильская армия) планирует сухопутную операцию в секторе Газа. Цель вторжения — уничтожение руководства организации ХАМАС.

Корабли военно-морских сил Великобритании перебрасываются в Средиземноморье для поддержки Израиля. Об этом рассказали в британском министерстве обороны. «Оперативная группа Королевских ВМС, в том числе Argus и Lyme Bay, покинула Гибралтар и направилась в восточное Средиземноморье. Корабли направлены для укрепления региональной стабильности и предоставления возможностей на случай непредвиденных ситуаций в ближайшие недели», — сообщило военное ведомство в соцсети X (экс-Twitter). Великобритания и США активно выступают в поддержку Израиля в палестино-израильском конфликте в секторе Газа. ЦАХАЛ (израильская армия) планирует сухопутную операцию в секторе Газа. Цель вторжения — уничтожение руководства организации ХАМАС.