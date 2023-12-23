23 декабря 2023

Focus-online: исламисты готовили теракты на Рождество в европейских столицах

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Исламисты готовили террористические акты в Европе на Рождество Фото:

Исламские террористы готовили атаки на христианские церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения рождественских служб. Об этом сообщили источники в полиции.

«Исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов», — передает портал Focus-online, ссылаясь на информацию от источников.

По данным портала, в Кельнском соборе полиция провела проверку, была задействована собака-ищейка. Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в странах Европы в новогодние праздники на фоне ближневосточного конфликта. По словам Йоханссон, вопрос предотвращения угрозы терактов станет одной из тем Совета глав МВД Евросоюза, передает RT.

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Исламские террористы готовили атаки на христианские церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения рождественских служб. Об этом сообщили источники в полиции. «Исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В результате в Германии и Австрии было произведено несколько арестов», — передает портал Focus-online, ссылаясь на информацию от источников. По данным портала, в Кельнском соборе полиция провела проверку, была задействована собака-ищейка. Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон предупредила о риске терактов в странах Европы в новогодние праздники на фоне ближневосточного конфликта. По словам Йоханссон, вопрос предотвращения угрозы терактов станет одной из тем Совета глав МВД Евросоюза, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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