Правительство определило порядок выдачи сертификатов на жилье части россиян

Правительство утвердило порядок выдачи сертификатов на жилье сиротам
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Сертификаты предназначены для покупки жилья Фото:

Заявление на получение сертификата на жилье для детей сирот можно будет подать лично в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал госуслуг. Об этом рассказали в правительстве РФ.

«Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что сертификаты предназначены для покупки жилья или погашения ипотечного кредита.

Постановление, подготовленное кабмином, помогает реализовать новые нормы федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятого в августе 2023 года. Эти нормы расширяют возможности обеспечения жильем для сирот. Ранее они имели доступ только к специализированным жилым помещениям согласно договору найма.

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Заявление на получение сертификата на жилье для детей сирот можно будет подать лично в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал госуслуг. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что сертификаты предназначены для покупки жилья или погашения ипотечного кредита. Постановление, подготовленное кабмином, помогает реализовать новые нормы федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятого в августе 2023 года. Эти нормы расширяют возможности обеспечения жильем для сирот. Ранее они имели доступ только к специализированным жилым помещениям согласно договору найма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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