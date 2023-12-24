Правительство определило порядок выдачи сертификатов на жилье части россиян

Правительство утвердило порядок выдачи сертификатов на жилье сиротам

24 декабря 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Сертификаты предназначены для покупки жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заявление на получение сертификата на жилье для детей сирот можно будет подать лично в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал госуслуг. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что сертификаты предназначены для покупки жилья или погашения ипотечного кредита. Постановление, подготовленное кабмином, помогает реализовать новые нормы федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятого в августе 2023 года. Эти нормы расширяют возможности обеспечения жильем для сирот. Ранее они имели доступ только к специализированным жилым помещениям согласно договору найма.

Заявление на получение сертификата на жилье для детей сирот можно будет подать лично в многофункциональный центр (МФЦ) или через портал госуслуг. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Заявление на получение сертификата можно будет подать лично, обратившись в МФЦ, или дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг», — говорится в сообщении правительства. Там добавили, что сертификаты предназначены для покупки жилья или погашения ипотечного кредита. Постановление, подготовленное кабмином, помогает реализовать новые нормы федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятого в августе 2023 года. Эти нормы расширяют возможности обеспечения жильем для сирот. Ранее они имели доступ только к специализированным жилым помещениям согласно договору найма.