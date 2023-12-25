Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев исполнил мечту девочки Кристины из Екатеринбурга. Она хотела побывать на фабрике по изготовлению тортов. Информация об этом появилась на сайте полпредства.
«Вместе с мамой и старшей сестрой Полиной она посетила кондитерскую фабрику „9 островов“ — поучаствовала в мастер-классе по сборке и украшению торта и получила сладкий подарок. Он пришелся как раз ко Дню рождения Кристины — сегодня ей исполнилось 9 лет», — рассказали в полпредстве.
В этом году Владимир Якушев решил исполнить десять детских желаний в рамках акции «Елка желаний». В проекте принимают участие тысячи неравнодушных людей, в том числе представители власти. К исполнению новогодних желаний детей присоединяется и президент страны Владимир Путин.
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