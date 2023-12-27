Залужный засветился с дорогим аксессуаром и впечатлил депутата Рады

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая опубликовала фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, обратив внимание на цену его письменной ручки, попавшей в кадр. Депутат написала в соцсетях, что она «стоит не менее 36 месяцев выплат раненому».
«Цена его ручки Montblanc — не менее 36 месяцев выплат раненому», — написала Безуглая. Ее слова приводят РИА Новости. Депутат опубликовала скриншот из интернет-магазина с похожей ручкой, которая стоит чуть менее 60 тысяч рублей.
Ранее Безуглая заявляла, что Залужный должен уйти в отставку из-за отсутствия военного плана на 2024 год. Также она отказалась извиняться за нападки на главкома ВСУ.
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