Shot: певица Марина Хлебникова стала инвалидом

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Марине Хлебниковой присвоили группу инвалидности, передает Shot Фото:

Российской эстрадной певице Марине Хлебниковой присвоили инвалидность третьей группы по причине ревматоидного артрита. Об этом сообщает Shot.

«Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей. Певица передвигается с большим трудом. <…> У нее обнаружили ревматоидный артрит, из-за чего певице [присвоили] третьею группу инвалидности», — передают авторы канала. По их словам, Хлебникова начнет получать пенсию по инвалидности с нового года.

Авторы подчеркнули, что эстрадная певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется наличием эрозии в костях запястий и локтей. Ей прописали диету, богатую кальцием.

В конце ноября у Хлебниковой обнаружили проблемы с сердцем. Врачи определили у нее аритмию и ишемическую болезнь.

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Российской эстрадной певице Марине Хлебниковой присвоили инвалидность третьей группы по причине ревматоидного артрита. Об этом сообщает Shot. «Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей. Певица передвигается с большим трудом. <…> У нее обнаружили ревматоидный артрит, из-за чего певице [присвоили] третьею группу инвалидности», — передают авторы канала. По их словам, Хлебникова начнет получать пенсию по инвалидности с нового года. Авторы подчеркнули, что эстрадная певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется наличием эрозии в костях запястий и локтей. Ей прописали диету, богатую кальцием. В конце ноября у Хлебниковой обнаружили проблемы с сердцем. Врачи определили у нее аритмию и ишемическую болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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