Shot: певица Марина Хлебникова стала инвалидом

Российской эстрадной певице Марине Хлебниковой присвоили инвалидность третьей группы по причине ревматоидного артрита. Об этом сообщает Shot.
«Марина Хлебникова стала инвалидом из-за хрупкости костей. Певица передвигается с большим трудом. <…> У нее обнаружили ревматоидный артрит, из-за чего певице [присвоили] третьею группу инвалидности», — передают авторы канала. По их словам, Хлебникова начнет получать пенсию по инвалидности с нового года.
Авторы подчеркнули, что эстрадная певица переживает вторую стадию болезни. Она характеризуется наличием эрозии в костях запястий и локтей. Ей прописали диету, богатую кальцием.
В конце ноября у Хлебниковой обнаружили проблемы с сердцем. Врачи определили у нее аритмию и ишемическую болезнь.
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