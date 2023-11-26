Shot: у певицы Хлебниковой обнаружились проблемы с сердцем

26 ноября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Врачи нашли у певицы Хлебниковой болезни сердца Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU У российской эстрадной певицы Марины Хлебниковой врачи обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «У Хлебниковой серьезные проблемы с сердцем. Врачи выявили у нее аритмию и ишемическую болезнь. Узнать о диагнозах удалось из-за случайной травмы ноги», — пишет Shot, ссылаясь на свои источники. По данным источников, Хлебникова попала в больницу, поскольку поранила пятку. Затем врачи обработали рану и обследовали артистку. В результате выяснилось, что у нее нашли аритмию и ишемию. По данным Shot, Хлебникова принимает необходимые лекарства, находится в контакте с кардиологом, но продолжает выступать.

У российской эстрадной певицы Марины Хлебниковой врачи обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot. «У Хлебниковой серьезные проблемы с сердцем. Врачи выявили у нее аритмию и ишемическую болезнь. Узнать о диагнозах удалось из-за случайной травмы ноги», — пишет Shot, ссылаясь на свои источники. По данным источников, Хлебникова попала в больницу, поскольку поранила пятку. Затем врачи обработали рану и обследовали артистку. В результате выяснилось, что у нее нашли аритмию и ишемию. По данным Shot, Хлебникова принимает необходимые лекарства, находится в контакте с кардиологом, но продолжает выступать.