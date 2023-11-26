Shot: у певицы Хлебниковой обнаружились проблемы с сердцем

У российской эстрадной певицы Марины Хлебниковой врачи обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Информацию об этом опубликовал telegram-канал Shot.
«У Хлебниковой серьезные проблемы с сердцем. Врачи выявили у нее аритмию и ишемическую болезнь. Узнать о диагнозах удалось из-за случайной травмы ноги», — пишет Shot, ссылаясь на свои источники.
По данным источников, Хлебникова попала в больницу, поскольку поранила пятку. Затем врачи обработали рану и обследовали артистку. В результате выяснилось, что у нее нашли аритмию и ишемию. По данным Shot, Хлебникова принимает необходимые лекарства, находится в контакте с кардиологом, но продолжает выступать.
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