В Сургуте полицейские нашли пропавшую девочку из Когалыма

28 декабря 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Полиция Сургута нашла девочку, которая уехала из Когалыма и пропала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Полицейские Сургута нашли несовершеннолетнюю девочку, которая уехала на поезде из Когалыма и не выходила на связь с родителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочку нашли. С ней работают оперативники», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. В полицию Когалыма 27 декабря с заявлением обратился отец девочки. Он рассказал, что она ушла из дома и не вернулась, на связь не выходит. Полицейские Сургута нашли ребенка, по предварительным данным, она уехала к своему молодому человеку. Оперативники проверяют информацию.

Полицейские Сургута нашли несовершеннолетнюю девочку, которая уехала на поезде из Когалыма и не выходила на связь с родителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочку нашли. С ней работают оперативники», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. В полицию Когалыма 27 декабря с заявлением обратился отец девочки. Он рассказал, что она ушла из дома и не вернулась, на связь не выходит. Полицейские Сургута нашли ребенка, по предварительным данным, она уехала к своему молодому человеку. Оперативники проверяют информацию.