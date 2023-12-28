В Сургуте полицейские нашли пропавшую девочку из Когалыма

Полиция Сургута нашла девочку, которая уехала из Когалыма и пропала
Полицейские Сургута нашли несовершеннолетнюю девочку, которая уехала на поезде из Когалыма и не выходила на связь с родителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Девочку нашли. С ней работают оперативники», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД.
В полицию Когалыма 27 декабря с заявлением обратился отец девочки. Он рассказал, что она ушла из дома и не вернулась, на связь не выходит. Полицейские Сургута нашли ребенка, по предварительным данным, она уехала к своему молодому человеку. Оперативники проверяют информацию.
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