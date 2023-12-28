В Сургуте полицейские нашли пропавшую девочку из Когалыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, полицейская машина, полиция
Полиция Сургута нашла девочку, которая уехала из Когалыма и пропала Фото:

Полицейские Сургута нашли несовершеннолетнюю девочку, которая уехала на поезде из Когалыма и не выходила на связь с родителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Девочку нашли. С ней работают оперативники», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД.

В полицию Когалыма 27 декабря с заявлением обратился отец девочки. Он рассказал, что она ушла из дома и не вернулась, на связь не выходит. Полицейские Сургута нашли ребенка, по предварительным данным, она уехала к своему молодому человеку. Оперативники проверяют информацию.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Сургута нашли несовершеннолетнюю девочку, которая уехала на поезде из Когалыма и не выходила на связь с родителями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Девочку нашли. С ней работают оперативники», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе УМВД. В полицию Когалыма 27 декабря с заявлением обратился отец девочки. Он рассказал, что она ушла из дома и не вернулась, на связь не выходит. Полицейские Сургута нашли ребенка, по предварительным данным, она уехала к своему молодому человеку. Оперативники проверяют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...