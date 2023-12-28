Екатеринбуржцы пожаловались на яйца за 160 рублей перед Новым годом. Фото

29 декабря 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Перед Новым годом в Екатеринбурге снова взлетела цена на яйца (фото архив) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в продуктовых магазинах снова выросла стоимость яиц. Читатели пожаловались URA.RU, что в некоторых магазинах города цена подскочила до 169,99 рубля за десяток яиц. «Как это понимать? Стоимость опять увеличилась почти до 169,99 рублей! Людям закупаться нужно к празднику, а тут такие цены, никакого новогоднего настроения», — делится читатель. В магазине «Магнит» на Советской, 3а можно найти яйца стоимостью 159,99 или 169,99 рублей за десяток. В «Монетке» на Советской, 1, максимальная стоимость десятка яиц 159,99. А упаковка из 15 штук обойдется покупателям в 219,99 рубля. Впервые стоимость на яйца сильно выросла в конце ноября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию на контроль. Его первый зам Алексей Шмыков назвал причиной роста цен проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. Также чиновник анонсировал, что проблемы с яйцами должны закончиться в январе. 12 декабря агентство рассказывало, где в Екатеринбурге продаются самые дешевые яйца. Цены на яйца в магазине «Магнит» на Советской, 3а Фото: читатель URA.RU Цены на яйца в магазине «Монетка» на Советской, 1 Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге в продуктовых магазинах снова выросла стоимость яиц. Читатели пожаловались URA.RU, что в некоторых магазинах города цена подскочила до 169,99 рубля за десяток яиц. «Как это понимать? Стоимость опять увеличилась почти до 169,99 рублей! Людям закупаться нужно к празднику, а тут такие цены, никакого новогоднего настроения», — делится читатель. В магазине «Магнит» на Советской, 3а можно найти яйца стоимостью 159,99 или 169,99 рублей за десяток. В «Монетке» на Советской, 1, максимальная стоимость десятка яиц 159,99. А упаковка из 15 штук обойдется покупателям в 219,99 рубля. Впервые стоимость на яйца сильно выросла в конце ноября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию на контроль. Его первый зам Алексей Шмыков назвал причиной роста цен проблемы с ветпрепаратами, подорожание комбикорма, увеличение транспортных расходов и повышение зарплат работникам на предприятиях. Также чиновник анонсировал, что проблемы с яйцами должны закончиться в январе. 12 декабря агентство рассказывало, где в Екатеринбурге продаются самые дешевые яйца.