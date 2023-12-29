В Челябинске в новогодние каникулы изменится расписание общественного транспорта

29 декабря 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Автобусы, троллейбусы и трамваи с 3 января будут ходить по расписанию выходного дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 31 декабря по 13 января изменится расписание общественного транспорта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, интервалы рейсов увеличатся, некоторые маршруты отменятся. «В областном центре 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня. 1 и 2 января часть маршрутов будет работать по обычному графику, остальные — с увеличенным интервалом. С 3 января общественный транспорт станет курсировать по выходному графику», — уточнили в пресс-службе. Также 31 декабря трамваи и троллейбусы, кроме маршрута №19, закончат свою работу раньше. Среди общественного транспорта, который станет ходить реже 1 и 2 января: Все автобусы, кроме №1, №15, №41, №44, №45 и №123;

Трамваи и троллейбусы. С 3 января весь городской общественный транспорт будет следовать по расписанию выходного дня. Часть маршрутов в новогодние праздники отменят. Автобусы начнут возобновлять работу: со 2 января — №52, №61 и №212;

с 3 января — №48, №131, №141 и №150;

с 5 января — №203;

с 9 января — №13к, №80 и №208;

с 13 января — №95.

В Челябинске с 31 декабря по 13 января изменится расписание общественного транспорта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, интервалы рейсов увеличатся, некоторые маршруты отменятся. «В областном центре 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня. 1 и 2 января часть маршрутов будет работать по обычному графику, остальные — с увеличенным интервалом. С 3 января общественный транспорт станет курсировать по выходному графику», — уточнили в пресс-службе. Также 31 декабря трамваи и троллейбусы, кроме маршрута №19, закончат свою работу раньше. Среди общественного транспорта, который станет ходить реже 1 и 2 января: С 3 января весь городской общественный транспорт будет следовать по расписанию выходного дня. Часть маршрутов в новогодние праздники отменят. Автобусы начнут возобновлять работу: