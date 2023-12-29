В Челябинске в новогодние каникулы изменится расписание общественного транспорта

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Автобусы, троллейбусы и трамваи с 3 января будут ходить по расписанию выходного дня Фото:

В Челябинске с 31 декабря по 13 января изменится расписание общественного транспорта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, интервалы рейсов увеличатся, некоторые маршруты отменятся.

«В областном центре 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня. 1 и 2 января часть маршрутов будет работать по обычному графику, остальные — с увеличенным интервалом. С 3 января общественный транспорт станет курсировать по выходному графику», — уточнили в пресс-службе.

Также 31 декабря трамваи и троллейбусы, кроме маршрута №19, закончат свою работу раньше. Среди общественного транспорта, который станет ходить реже 1 и 2 января:

  • Все автобусы, кроме №1, №15, №41, №44, №45 и №123;
  • Трамваи и троллейбусы.

С 3 января весь городской общественный транспорт будет следовать по расписанию выходного дня. Часть маршрутов в новогодние праздники отменят. Автобусы начнут возобновлять работу:

  • со 2 января — №52, №61 и №212;
  • с 3 января — №48, №131, №141 и №150;
  • с 5 января — №203;
  • с 9 января — №13к, №80 и №208;
  • с 13 января — №95.

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В Челябинске с 31 декабря по 13 января изменится расписание общественного транспорта. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, интервалы рейсов увеличатся, некоторые маршруты отменятся. «В областном центре 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходного дня. 1 и 2 января часть маршрутов будет работать по обычному графику, остальные — с увеличенным интервалом. С 3 января общественный транспорт станет курсировать по выходному графику», — уточнили в пресс-службе. Также 31 декабря трамваи и троллейбусы, кроме маршрута №19, закончат свою работу раньше. Среди общественного транспорта, который станет ходить реже 1 и 2 января: С 3 января весь городской общественный транспорт будет следовать по расписанию выходного дня. Часть маршрутов в новогодние праздники отменят. Автобусы начнут возобновлять работу:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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