Пьер Ришар отказался от подписанного письма в поддержку Депардье

01 января 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Ришар был лишен статуса амбассадора Les Papillons Фото: Владимир Андреев © URA.RU Французский актер Пьер Ришар отказался от письма, которое подписал в защиту Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом заявил сам Ришар. «Я подписал петицию, не зная об идеологическом движении, к которому принадлежит ее автор, движении, бесконечно далеком от моей собственной позиции. <…> К сожалению, текст этого письма не отражает моей поддержки всех жертв сексуального насилия», — написал актер в социальной сети Х. Состоявшая ранее в отношениях с Депардье актриса Кароль Буке заявила, что ей некомфортно из-за того, что она привлекла внимание к журналисту «идеи которого не поддерживает», встав на защиту Депардье. Ришар же был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям, ставшим жертвами насилия, после подписания письма. Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году, передает «Национальная служба новостей». По данным The Guardian, Депардье якобы делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался до переводчицы и отпускал комментарии с сексуальным подтекстом к девушке в центре верховой езды. Письмо в защиту Депардье подписали более 50-ти деятелей культуры. Среди них был и Пьер Ришар.

Французский актер Пьер Ришар отказался от письма, которое подписал в защиту Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом заявил сам Ришар. «Я подписал петицию, не зная об идеологическом движении, к которому принадлежит ее автор, движении, бесконечно далеком от моей собственной позиции. <…> К сожалению, текст этого письма не отражает моей поддержки всех жертв сексуального насилия», — написал актер в социальной сети Х. Состоявшая ранее в отношениях с Депардье актриса Кароль Буке заявила, что ей некомфортно из-за того, что она привлекла внимание к журналисту «идеи которого не поддерживает», встав на защиту Депардье. Ришар же был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям, ставшим жертвами насилия, после подписания письма. Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году, передает «Национальная служба новостей». По данным The Guardian, Депардье якобы делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался до переводчицы и отпускал комментарии с сексуальным подтекстом к девушке в центре верховой езды. Письмо в защиту Депардье подписали более 50-ти деятелей культуры. Среди них был и Пьер Ришар.