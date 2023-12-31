31 декабря 2023

Пьер Ришар отказался от подписанного письма в поддержку Депардье

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Пресс-конференция Пьера Ришара. Москва., пьер ришар
Ришар был лишен статуса амбассадора Les Papillons Фото:

Французский актер Пьер Ришар отказался от письма, которое подписал в защиту Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом заявил сам Ришар.

«Я подписал петицию, не зная об идеологическом движении, к которому принадлежит ее автор, движении, бесконечно далеком от моей собственной позиции. <…> К сожалению, текст этого письма не отражает моей поддержки всех жертв сексуального насилия», — написал актер в социальной сети Х.

Состоявшая ранее в отношениях с Депардье актриса Кароль Буке заявила, что ей некомфортно из-за того, что она привлекла внимание к журналисту «идеи которого не поддерживает», встав на защиту Депардье. Ришар же был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям, ставшим жертвами насилия, после подписания письма.

Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году, передает «Национальная служба новостей». По данным The Guardian, Депардье якобы делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался до переводчицы и отпускал комментарии с сексуальным подтекстом к девушке в центре верховой езды. Письмо в защиту Депардье подписали более 50-ти деятелей культуры. Среди них был и Пьер Ришар.

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Французский актер Пьер Ришар отказался от письма, которое подписал в защиту Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом заявил сам Ришар. «Я подписал петицию, не зная об идеологическом движении, к которому принадлежит ее автор, движении, бесконечно далеком от моей собственной позиции. <…> К сожалению, текст этого письма не отражает моей поддержки всех жертв сексуального насилия», — написал актер в социальной сети Х. Состоявшая ранее в отношениях с Депардье актриса Кароль Буке заявила, что ей некомфортно из-за того, что она привлекла внимание к журналисту «идеи которого не поддерживает», встав на защиту Депардье. Ришар же был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям, ставшим жертвами насилия, после подписания письма. Жерара Депардье обвинили в домогательствах к женщинам во время поездки в Северную Корею в 2018 году, передает «Национальная служба новостей». По данным The Guardian, Депардье якобы делал в адрес женщин непристойные замечания, домогался до переводчицы и отпускал комментарии с сексуальным подтекстом к девушке в центре верховой езды. Письмо в защиту Депардье подписали более 50-ти деятелей культуры. Среди них был и Пьер Ришар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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