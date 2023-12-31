На автодороге в ХМАО сняли ограничение движения из-за погоды

01 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

На автодороге «Югра» сняли ограничение максимальной скорости движения для машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе «Югра» в ХМАО сняли ограничение движения транспорта, введенное из-за дождя и ветра на прошлой неделе. Об этом сообщило Управление автодорог Югры. «Сняты ограничения на автомобильной дороге Югра с 11 по 141 км. В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер) ранее было введено временное ограничение максимально разрешенной скорости до 50 км/ч», — указано в объявлении Управления автодорог Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе на автодороге «Югра» в сторону Нягани ограничено движение для грузовиков и автобусов. Движение ограничили из-за метели, снега с дождем и гололеда.

На трассе «Югра» в ХМАО сняли ограничение движения транспорта, введенное из-за дождя и ветра на прошлой неделе. Об этом сообщило Управление автодорог Югры. «Сняты ограничения на автомобильной дороге Югра с 11 по 141 км. В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер) ранее было введено временное ограничение максимально разрешенной скорости до 50 км/ч», — указано в объявлении Управления автодорог Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе на автодороге «Югра» в сторону Нягани ограничено движение для грузовиков и автобусов. Движение ограничили из-за метели, снега с дождем и гололеда.