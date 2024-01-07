Общество ЖКХ и Городская среда Главе СКР доложат об отключении отопления в Озерске 08 января 2024 в 16:02 Размер текста - 17 + Жителям с ноября прошлого года приходится включать плиту или обогреватели Фото: Николай Бастриков © URA.RU Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по отключению отопления в одном из многоквартирных домов Озерска Челябинской области. Ситуация взята на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства. «В приемную председателя СК России поступило обращение по вопросу длительного отсутствия отопления в многоквартирном доме по улице Менделеева в Озерске. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, с ноября прошлого года в квартирах этого дома температурный режим не соответствовал норме. При этом сотрудники управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная сфера» мер к устранению нарушений не принимали. Жителям приходится круглосуточно греть помещения газом или электрообогревателями, что влечет рост стоимость коммунальных услуг. Ранее Бастрыкин поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах нарушения прав жителей аварийного дома в Челябинске, где лопнула батарея. Челябинцы боятся, что система отопления разморозится. Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по отключению отопления в одном из многоквартирных домов Озерска Челябинской области. Ситуация взята на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства. «В приемную председателя СК России поступило обращение по вопросу длительного отсутствия отопления в многоквартирном доме по улице Менделеева в Озерске. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, с ноября прошлого года в квартирах этого дома температурный режим не соответствовал норме. При этом сотрудники управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная сфера» мер к устранению нарушений не принимали. Жителям приходится круглосуточно греть помещения газом или электрообогревателями, что влечет рост стоимость коммунальных услуг. Ранее Бастрыкин поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах нарушения прав жителей аварийного дома в Челябинске, где лопнула батарея. Челябинцы боятся, что система отопления разморозится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям