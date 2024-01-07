07 января 2024
06 января 2024

Главе СКР доложат об отключении отопления в Озерске

© Служба новостей «URA.RU»
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Батарея. Тюмень, батарея, комуналка, радиатор, отопление, жкх
Жителям с ноября прошлого года приходится включать плиту или обогреватели Фото:

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по отключению отопления в одном из многоквартирных домов Озерска Челябинской области. Ситуация взята на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В приемную председателя СК России поступило обращение по вопросу длительного отсутствия отопления в многоквартирном доме по улице Менделеева в Озерске. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, с ноября прошлого года в квартирах этого дома температурный режим не соответствовал норме. При этом сотрудники управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная сфера» мер к устранению нарушений не принимали. Жителям приходится круглосуточно греть помещения газом или электрообогревателями, что влечет рост стоимость коммунальных услуг.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах нарушения прав жителей аварийного дома в Челябинске, где лопнула батарея. Челябинцы боятся, что система отопления разморозится.

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Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по отключению отопления в одном из многоквартирных домов Озерска Челябинской области. Ситуация взята на контроль, сообщили в пресс-службе ведомства. «В приемную председателя СК России поступило обращение по вопросу длительного отсутствия отопления в многоквартирном доме по улице Менделеева в Озерске. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, с ноября прошлого года в квартирах этого дома температурный режим не соответствовал норме. При этом сотрудники управляющей компании ООО «Жилищно-коммунальная сфера» мер к устранению нарушений не принимали. Жителям приходится круглосуточно греть помещения газом или электрообогревателями, что влечет рост стоимость коммунальных услуг. Ранее Бастрыкин поручил провести проверку и доложить об обстоятельствах нарушения прав жителей аварийного дома в Челябинске, где лопнула батарея. Челябинцы боятся, что система отопления разморозится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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