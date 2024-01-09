Налоговая арестовала счета подрядчика «Сибирьнефтегаза» в ХМАО

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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая служба, налог
ФНС заморозила счета предприятия из Нижневартовска из-за долга Фото:

Налоговая арестовала счета компании «Спецтехногаз» из Нижневартовска, которая строила автогазозаправочную станцию «Сибирьнефтегаза» в ХМАО. Об этом свидетельствуют данные в информационной системе СБИС.

«Операции по счетам ООО »«Спецтехногаз» приостановлены по решению ФНС. Имеется задолженность по налогам», указано в системе. По данным ЕГРЮЛ, последние несколько лет предприятие не приносило дохода.

Основным видом деятельности в системе указана добыча нефти, но у предприятия нет лицензий на разработку и добычу полезных ископаемых. Общедоступные документы свидетельствуют, что фирма занимается строительством: возводило административное здание в Мегионе, автогазозаправочный комплекс для «Сибирьнефтегаза» на дороге из Нижневартовска в Радужный. Агентству не удалось дозвониться по указанным в официальных документах телефонам для уточнения причин ареста счетов.

Ранее URA.RU писало, что налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО). ФНС взыскивает долг в 130 миллионов рублей.

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Налоговая арестовала счета компании «Спецтехногаз» из Нижневартовска, которая строила автогазозаправочную станцию «Сибирьнефтегаза» в ХМАО. Об этом свидетельствуют данные в информационной системе СБИС. «Операции по счетам ООО »«Спецтехногаз» приостановлены по решению ФНС. Имеется задолженность по налогам», указано в системе. По данным ЕГРЮЛ, последние несколько лет предприятие не приносило дохода. Основным видом деятельности в системе указана добыча нефти, но у предприятия нет лицензий на разработку и добычу полезных ископаемых. Общедоступные документы свидетельствуют, что фирма занимается строительством: возводило административное здание в Мегионе, автогазозаправочный комплекс для «Сибирьнефтегаза» на дороге из Нижневартовска в Радужный. Агентству не удалось дозвониться по указанным в официальных документах телефонам для уточнения причин ареста счетов. Ранее URA.RU писало, что налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО). ФНС взыскивает долг в 130 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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