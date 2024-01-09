Налоговая арестовала счета подрядчика «Сибирьнефтегаза» в ХМАО

Налоговая арестовала счета компании «Спецтехногаз» из Нижневартовска, которая строила автогазозаправочную станцию «Сибирьнефтегаза» в ХМАО. Об этом свидетельствуют данные в информационной системе СБИС.
«Операции по счетам ООО »«Спецтехногаз» приостановлены по решению ФНС. Имеется задолженность по налогам», указано в системе. По данным ЕГРЮЛ, последние несколько лет предприятие не приносило дохода.
Основным видом деятельности в системе указана добыча нефти, но у предприятия нет лицензий на разработку и добычу полезных ископаемых. Общедоступные документы свидетельствуют, что фирма занимается строительством: возводило административное здание в Мегионе, автогазозаправочный комплекс для «Сибирьнефтегаза» на дороге из Нижневартовска в Радужный. Агентству не удалось дозвониться по указанным в официальных документах телефонам для уточнения причин ареста счетов.
Ранее URA.RU писало, что налоговая арестовала счета вышкомонтажного управления из Нижневартовска (ХМАО). ФНС взыскивает долг в 130 миллионов рублей.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.