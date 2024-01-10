Пермское СМИ прекратило работу из-за нехватки денег

Роскомнадзор добился закрытия пермского журнала «Свадебный марш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, пресса, журнал, книга
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Роскомнадзор через суд добился признания недействительной регистрации СМИ журнала «Свадебный марш». Журнал долго не выходил из-за нехватки финансирования. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: признать недействительной регистрацию средства массовой информации журнала „Свадебный марш“ Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю», — говорится в решении. Причиной отзыва регистрации стало то, что журнал не выходил больше года.

Владелец СМИ не отрицал, что не пользовался правом на публикацию журнала и не возражал против отмены регистрации. Он заявил, что «Свадебный марш» не получал предложений от спонсоров и рекламодателей, из-за чего не было средств на публикацию.

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Роскомнадзор через суд добился признания недействительной регистрации СМИ журнала «Свадебный марш». Журнал долго не выходил из-за нехватки финансирования. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: признать недействительной регистрацию средства массовой информации журнала „Свадебный марш“ Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю», — говорится в решении. Причиной отзыва регистрации стало то, что журнал не выходил больше года. Владелец СМИ не отрицал, что не пользовался правом на публикацию журнала и не возражал против отмены регистрации. Он заявил, что «Свадебный марш» не получал предложений от спонсоров и рекламодателей, из-за чего не было средств на публикацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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