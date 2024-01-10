На пермском заводе, попавшем под санкции, свободны десятки рабочих мест

Пермский завод «Редуктор-ПМ» срочно ищет сотрудников

11 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Предприятие расширяет штат для реализации производственных планов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермский завод «Редуктор-ПМ», который находится под санкциями США, Украины и Японии, срочно ищет новых сотрудников. Предприятие опубликовало в своей группе в соцсети «ВКонтакте» три десятка вакансий. «Присоединяйтесь к команде „Редуктор-ПМ“ в новом году, чтобы успешно реализовывать планы по разработке и освоению серийного производства новых изделий. Заводу требуются оператор станков с программным управлением, шлифовщик, инженер-технолог и другие специалисты», — сообщается в группе предприятия. По данным сайта Headhunter, сотрудникам на предприятии готовы платить от 35 тысяч рублей и выше. Есть вакансия с зарплатой до 120 тысяч рублей. Такие деньги предлагают ведущему специалисту-технологу по проектированию управляющих программ для станков с ЧПУ и роботов. Также сотрудникам обещают систему бонусов и компенсаций — в том числе питание, льготную ипотеку, квартальные и годовые премии. АО «Редуктор-ПМ» является одним из ведущих российских производителей вертолетных редукторов и трансмиссий. Главный акционер предприятия — госхолдинг «Вертолеты России». Весной 2022 года пермский завод внесли в санкционные списки США и Украины, а в феврале 2023 года санкции на предприятие также наложила Япония. Таким образом недружественные страны усиливают давление на экономику РФ из-за специальной военной операции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский завод «Редуктор-ПМ», который находится под санкциями США, Украины и Японии, срочно ищет новых сотрудников. Предприятие опубликовало в своей группе в соцсети «ВКонтакте» три десятка вакансий. «Присоединяйтесь к команде „Редуктор-ПМ“ в новом году, чтобы успешно реализовывать планы по разработке и освоению серийного производства новых изделий. Заводу требуются оператор станков с программным управлением, шлифовщик, инженер-технолог и другие специалисты», — сообщается в группе предприятия. По данным сайта Headhunter, сотрудникам на предприятии готовы платить от 35 тысяч рублей и выше. Есть вакансия с зарплатой до 120 тысяч рублей. Такие деньги предлагают ведущему специалисту-технологу по проектированию управляющих программ для станков с ЧПУ и роботов. Также сотрудникам обещают систему бонусов и компенсаций — в том числе питание, льготную ипотеку, квартальные и годовые премии. АО «Редуктор-ПМ» является одним из ведущих российских производителей вертолетных редукторов и трансмиссий. Главный акционер предприятия — госхолдинг «Вертолеты России». Весной 2022 года пермский завод внесли в санкционные списки США и Украины, а в феврале 2023 года санкции на предприятие также наложила Япония. Таким образом недружественные страны усиливают давление на экономику РФ из-за специальной военной операции.