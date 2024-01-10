На трассе М-5 в Челябинской области отменены буровзрывные работы

Перекрытие участка трассы М-5 в Ашинском районе перенесено на 16 января
В Ашинском районе Челябинской области 11 января не будут перекрывать участок трассы М-5 для буровзрывных работ. Об URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Буровзрывные работы на М-5 „Урал“ 1565-1576 км 11 января не проводятся. Перенесены на 16 января», — уточнили в пресс-службе управления.
С 14 ноября 2023 года на этом участке каждый вторник и четверг при благоприятных погодных условиях производятся буровзрывные работы. В связи с этим движение для тяжеловесного транспорта закрыто. Работы завершат до 1 октября.
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