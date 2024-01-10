10 января 2024

На трассе М-5 в Челябинской области отменены буровзрывные работы

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Монтаж пешеходного моста на трассе М5 Урал на станции Таскино. Челябинск, пешеходный мост, металлоконструкция, росавтодор, монтаж моста
Перекрытие участка трассы М-5 в Ашинском районе перенесено на 16 января Фото:

В Ашинском районе Челябинской области 11 января не будут перекрывать участок трассы М-5 для буровзрывных работ. Об URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Буровзрывные работы на М-5 „Урал“ 1565-1576 км 11 января не проводятся. Перенесены на 16 января», — уточнили в пресс-службе управления.

С 14 ноября 2023 года на этом участке каждый вторник и четверг при благоприятных погодных условиях производятся буровзрывные работы. В связи с этим движение для тяжеловесного транспорта закрыто. Работы завершат до 1 октября.

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В Ашинском районе Челябинской области 11 января не будут перекрывать участок трассы М-5 для буровзрывных работ. Об URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Буровзрывные работы на М-5 „Урал“ 1565-1576 км 11 января не проводятся. Перенесены на 16 января», — уточнили в пресс-службе управления. С 14 ноября 2023 года на этом участке каждый вторник и четверг при благоприятных погодных условиях производятся буровзрывные работы. В связи с этим движение для тяжеловесного транспорта закрыто. Работы завершат до 1 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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