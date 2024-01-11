В Грузии хотят переписать икону с изображением Сталина

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Продление ареста экс-схимонаху Сергию (Николай Романов). Москва, сектанты, икона сталин
В Грузии хотят переписать икону с изображением Иосифа Сталина из-за несоответствия церковному каноническому сюжету (архивное фото) Фото:

В Грузии намерены переписать икону Матроны Московской, на которой также изображен бывший советский лидер Иосиф Сталин. Из иконы намерены исключить изображение последнего, так как он не соответствует церковному канону. Об этом сообщили в патриархии страны.

«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью. <…> [Необходимо] поменять этот эпизод [с участием Сталина]», — сообщается на сайте епархии.

Несколько дней назад в храме Святой Троицы, находящемся в Тбилиси (Грузия), появилась икона с изображением Сталина. Спустя пару дней неизвестные облили ее краской.

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В Грузии намерены переписать икону Матроны Московской, на которой также изображен бывший советский лидер Иосиф Сталин. Из иконы намерены исключить изображение последнего, так как он не соответствует церковному канону. Об этом сообщили в патриархии страны. «Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью. <…> [Необходимо] поменять этот эпизод [с участием Сталина]», — сообщается на сайте епархии. Несколько дней назад в храме Святой Троицы, находящемся в Тбилиси (Грузия), появилась икона с изображением Сталина. Спустя пару дней неизвестные облили ее краской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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