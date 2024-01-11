В Грузии хотят переписать икону с изображением Сталина

В Грузии намерены переписать икону Матроны Московской, на которой также изображен бывший советский лидер Иосиф Сталин. Из иконы намерены исключить изображение последнего, так как он не соответствует церковному канону. Об этом сообщили в патриархии страны.
«Так как встреча Иосифа Сталина со Святой Матроной из-за недостаточных доказательств не включена в канонические тексты ее жизни, не признана Русской православной церковью. <…> [Необходимо] поменять этот эпизод [с участием Сталина]», —
Несколько дней назад в храме Святой Троицы, находящемся в Тбилиси (Грузия), появилась икона с изображением Сталина. Спустя пару дней неизвестные облили ее краской.
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