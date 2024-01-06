06 января 2024

В Грузии в соборе Святой Троицы выставили икону со Сталиным

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси
В одном из храмов в Грузии выставили икону со Сталиным Фото:

В столице Грузии Тбилиси в храме Святой Троицы появилась житийная икона, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщил оппозиционный политик Гиорги Канделаки в соцсети.

Видео с житийной иконой из храма Цминда Самеба (также известен как Собор Святой Троицы) Канделаки выложил в соцсети X. Там можно увидеть Сталина в одном из сюжетов клейма иконы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал о том, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Он добавил, что граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по России.

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В столице Грузии Тбилиси в храме Святой Троицы появилась житийная икона, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщил оппозиционный политик Гиорги Канделаки в соцсети. Видео с житийной иконой из храма Цминда Самеба (также известен как Собор Святой Троицы) Канделаки выложил в соцсети X. Там можно увидеть Сталина в одном из сюжетов клейма иконы. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал о том, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Он добавил, что граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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