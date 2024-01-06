В Грузии в соборе Святой Троицы выставили икону со Сталиным

В одном из храмов в Грузии выставили икону со Сталиным
В столице Грузии Тбилиси в храме Святой Троицы появилась житийная икона, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщил оппозиционный политик Гиорги Канделаки в соцсети.
Видео с житийной иконой из храма Цминда Самеба (также известен как Собор Святой Троицы) Канделаки выложил в соцсети X. Там можно увидеть Сталина в одном из сюжетов клейма иконы.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин рассказал о том, что грузинские коллеги проводят очень сбалансированную политику, которая позволила нам отменить визы. Он добавил, что граждане Грузии могут спокойно путешествовать без виз по России.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.