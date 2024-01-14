Глава депздрава ХМАО анонсировал новую льготу для диабетиков

Власти ХМАО будут выдавать диабетикам бесплатные иглы к шприц-ручкам

15 января 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

Алексей Добровольский рассказал о новой помощи диабетикам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО будут выдавать больным сахарным диабетом I типа бесплатные иглы к шприц-ручкам. Новую льготу анонсировал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA». «Постановлением правительства Югры принята территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 2026 года. В нее внесены важные дополнения — теперь больные сахарным диабетом I типа старше 18 лет, не имеющие инвалидность, будут обеспечиваться иглами к шприц-ручкам бесплатно», — написал Добровольский. В ХМАО проживают порядка 3,5 тысяч пациентов, страдающих от диабета первого типа. «Трехмесячный запас игл различного размера имеется в наличии, как в аптеках, так и на оптовом складе», — уточнил глава депздрава. Ранее URA.RU писало об индексации части выплат в ХМАО, которые вступили в силу с начала 2024 года. Изменения коснулись восьми видов выплат.

Власти ХМАО будут выдавать больным сахарным диабетом I типа бесплатные иглы к шприц-ручкам. Новую льготу анонсировал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA». «Постановлением правительства Югры принята территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 2026 года. В нее внесены важные дополнения — теперь больные сахарным диабетом I типа старше 18 лет, не имеющие инвалидность, будут обеспечиваться иглами к шприц-ручкам бесплатно», — написал Добровольский. В ХМАО проживают порядка 3,5 тысяч пациентов, страдающих от диабета первого типа. «Трехмесячный запас игл различного размера имеется в наличии, как в аптеках, так и на оптовом складе», — уточнил глава депздрава. Ранее URA.RU писало об индексации части выплат в ХМАО, которые вступили в силу с начала 2024 года. Изменения коснулись восьми видов выплат.