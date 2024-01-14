14 января 2024
13 января 2024

Глава депздрава ХМАО анонсировал новую льготу для диабетиков

Власти ХМАО будут выдавать диабетикам бесплатные иглы к шприц-ручкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, добровольский алексей
Алексей Добровольский рассказал о новой помощи диабетикам Фото:

Власти ХМАО будут выдавать больным сахарным диабетом I типа бесплатные иглы к шприц-ручкам. Новую льготу анонсировал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA».

«Постановлением правительства Югры принята территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 2026 года. В нее внесены важные дополнения — теперь больные сахарным диабетом I типа старше 18 лет, не имеющие инвалидность, будут обеспечиваться иглами к шприц-ручкам бесплатно», — написал Добровольский.

В ХМАО проживают порядка 3,5 тысяч пациентов, страдающих от диабета первого типа. «Трехмесячный запас игл различного размера имеется в наличии, как в аптеках, так и на оптовом складе», — уточнил глава депздрава.

Ранее URA.RU писало об индексации части выплат в ХМАО, которые вступили в силу с начала 2024 года. Изменения коснулись восьми видов выплат.

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Власти ХМАО будут выдавать больным сахарным диабетом I типа бесплатные иглы к шприц-ручкам. Новую льготу анонсировал директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем telegram-канале «Доктор DAA». «Постановлением правительства Югры принята территориальная программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 2026 года. В нее внесены важные дополнения — теперь больные сахарным диабетом I типа старше 18 лет, не имеющие инвалидность, будут обеспечиваться иглами к шприц-ручкам бесплатно», — написал Добровольский. В ХМАО проживают порядка 3,5 тысяч пациентов, страдающих от диабета первого типа. «Трехмесячный запас игл различного размера имеется в наличии, как в аптеках, так и на оптовом складе», — уточнил глава депздрава. Ранее URA.RU писало об индексации части выплат в ХМАО, которые вступили в силу с начала 2024 года. Изменения коснулись восьми видов выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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