Первую ночь шоу пермячка провела в дикой природе Фото: Илья Московец © URA.RU

Вики Одинцова из Соликамска (Пермский край), вошедшая в топ-100 самых сексуальных женщин журнала Maxim, снялась в шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде». Девушке вместе со своей звездной командой, куда вошли Павел Воля, Юлия Паршута, Влад Топалов, Сергей Гореликов, Назима и Митя Фомин, пришлось ночевать в горах, где обитают змеи и пауки.

«Меня не стоит бояться, но стоит опасаться. Потому что мотивация сильная. Характер у меня тоже непростой. Прогнуть меня под себя точно не получится», — сказала Одинцова в выпуске программы.

В шоу «Выжить в Самарканде» звездная команда соревнуется с обычными людьми. Победители получат приз — 10 млн рублей. В первом выпуске шоу пермячке пришлось стричь барашков и собрать юрту, чтобы согреться ночью в горах. Также участники соревновались, кто быстрее достанет меч из запертого дворца.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Вики Одинцова заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 самых сексуальных женщин России. В топ журнала вошли еще две пермячки: актрисы Зоя Бербер (23-е место) и Катерина Шпица (52-е место).

Пермячка прилетела в Самарканд на вертолете Скриншот шоу «Выжить в Самарканде», RuTube.com