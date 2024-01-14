14 января 2024

Пермячка, ставшая одной из самых сексуальных в стране, снялась в шоу со змеями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, змея, удав
Первую ночь шоу пермячка провела в дикой природе Фото:

Вики Одинцова из Соликамска (Пермский край), вошедшая в топ-100 самых сексуальных женщин журнала Maxim, снялась в шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде». Девушке вместе со своей звездной командой, куда вошли Павел Воля, Юлия Паршута, Влад Топалов, Сергей Гореликов, Назима и Митя Фомин, пришлось ночевать в горах, где обитают змеи и пауки.

«Меня не стоит бояться, но стоит опасаться. Потому что мотивация сильная. Характер у меня тоже непростой. Прогнуть меня под себя точно не получится», — сказала Одинцова в выпуске программы.

В шоу «Выжить в Самарканде» звездная команда соревнуется с обычными людьми. Победители получат приз — 10 млн рублей. В первом выпуске шоу пермячке пришлось стричь барашков и собрать юрту, чтобы согреться ночью в горах. Также участники соревновались, кто быстрее достанет меч из запертого дворца.

Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Вики Одинцова заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 самых сексуальных женщин России. В топ журнала вошли еще две пермячки: актрисы Зоя Бербер (23-е место) и Катерина Шпица (52-е место).

Пермячка прилетела в Самарканд на вертолете
Пермячка прилетела в Самарканд на вертолете
Пермячка (в центре) вошла в состав звездной команды
Пермячка (в центре) вошла в состав звездной команды

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Вики Одинцова из Соликамска (Пермский край), вошедшая в топ-100 самых сексуальных женщин журнала Maxim, снялась в шоу на ТНТ «Выжить в Самарканде». Девушке вместе со своей звездной командой, куда вошли Павел Воля, Юлия Паршута, Влад Топалов, Сергей Гореликов, Назима и Митя Фомин, пришлось ночевать в горах, где обитают змеи и пауки. «Меня не стоит бояться, но стоит опасаться. Потому что мотивация сильная. Характер у меня тоже непростой. Прогнуть меня под себя точно не получится», — сказала Одинцова в выпуске программы. В шоу «Выжить в Самарканде» звездная команда соревнуется с обычными людьми. Победители получат приз — 10 млн рублей. В первом выпуске шоу пермячке пришлось стричь барашков и собрать юрту, чтобы согреться ночью в горах. Также участники соревновались, кто быстрее достанет меч из запертого дворца. Ранее URA.RU рассказало, что пермячка Вики Одинцова заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 самых сексуальных женщин России. В топ журнала вошли еще две пермячки: актрисы Зоя Бербер (23-е место) и Катерина Шпица (52-е место).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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