Президент Южной Кореи пообещал КНДР жестокую расправу в случае провокации

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Консульство Республики Корея в Тюмени. Тюмень, флаг кореи
Президент Южной Кореи пообещал КНДР жесткое наказание в случае провокации Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации. Об этом сообщило издание Yonhap.

«Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз жестче», — цитирует издание слова Юн Сок Еля. Он добавил, что вооруженные силы Южной Кореи имеют подавляющий потенциал реагирования. Президент также отметил, что нынешнее правительство Южной Кореи отличается от любого предыдущего правительства.

Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. Запуск был совершен с западного побережья. Кроме того, военные КНДР за два часа произвели свыше девяти выстрелов в районе мыса Чансан.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в несколько раз сильнее наказать КНДР в ответ на провокации. Об этом сообщило издание Yonhap. «Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз жестче», — цитирует издание слова Юн Сок Еля. Он добавил, что вооруженные силы Южной Кореи имеют подавляющий потенциал реагирования. Президент также отметил, что нынешнее правительство Южной Кореи отличается от любого предыдущего правительства. Ранее Северная Корея выпустила около 200 снарядов в сторону Южной Кореи. Запуск был совершен с западного побережья. Кроме того, военные КНДР за два часа произвели свыше девяти выстрелов в районе мыса Чансан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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