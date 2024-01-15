В ХМАО врачи пошли на риск, чтобы спасти жизнь пациенту с инсультом

В канун Нового года рентгенохирург Сургутской травмбольницы Максим Бессмертных провел три экстренных операции на сосудах головного мозга пациента вместо одной. Только благодаря рисковой методике хирургического вмешательства, врачам удалось спасти жизнь мужчине с инсультом. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале медучреждения.
«Вместо одной сразу три экстренных операции на сосудах головного мозга выполнил рентгенохирург Максим Бессмертных 60-летнему мужчине с ишемическим инсультом и субокклюзией базилярной артерии. Чтобы сохранить жизнь пациенту, специалист пошел на крайние меры и использовал опасную методику. История спасения разворачивалась в канун Нового года, 31 декабря», — сообщается в публикации.
Изначально пациента доставили в операционную для извлечения тромба, однако во время операции хирург заметил сужение базилярной артерии, которое приводило к плохому кровоснабжению мозга пациента. Для расширения артерии было решено провести ангиопластику («продувка» сосуда для восстановления его диаметра, — прим. автора). Но манипуляция не увенчалась успехом, а потому Бессмертных пошел на крайние меры, чтобы помочь пациенту и прибег к стентированию — редкой и опасной операции.
«В отличие от сосудов сердца, сосуды головы менее прочные, их легче повредить при установке стента. Поэтому вмешательство сопровождается высокими рисками. В Сургутской травмбольнице за прошлый год проведено лишь два интракраниальных стентирования. И в обоих случаях это был единственный шанс спасти человеку жизнь и дееспособность, — передали слова хирурга на канале травмбольницы.
На данный момент пациент находится в палате интенсивной терапии в ясном сознании, общается с медперсоналом и четко формулирует мысли. С ним работают неврологи и реабилитологи. Этот клинический случай они называют уникальным, ведь при тромбозе базилярной артерии летальность достигает 95%, а больше половины выживших обречены на глубокую инвалидность.
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