МИД РФ назвал провальной встречу по Украине в Швейцарии

17 января 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Странам не удалось добиться принятия итогового документа, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Встреча в Давосе (Швейцария) по поводу выделения новой помощи Украине оказалась провальной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Итоги (форума в Давосе — прим. URA.RU), если не считать „семейной“ фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — заявила Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД России. В форуме участвовало 82 страны, что на 16 участников больше, чем на встрече в октябре 2023 года. Официальный представитель МИД РФ отметила, что «количество не значит качество». Странам не удалось добиться принятия итогового документа, а также увеличения числа союзников Киева, добавила Захарова. В Давосе 16 января прошло очередное обсуждение украинской формулы мира. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение мирного плана по конфликту на Украине невозможно без Москвы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Киев не хочет идти на мир, конфликт можно было завершить еще полтора года назад.

Встреча в Давосе (Швейцария) по поводу выделения новой помощи Украине оказалась провальной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Итоги (форума в Давосе — прим. URA.RU), если не считать „семейной“ фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — заявила Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИД России. В форуме участвовало 82 страны, что на 16 участников больше, чем на встрече в октябре 2023 года. Официальный представитель МИД РФ отметила, что «количество не значит качество». Странам не удалось добиться принятия итогового документа, а также увеличения числа союзников Киева, добавила Захарова. В Давосе 16 января прошло очередное обсуждение украинской формулы мира. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что обсуждение мирного плана по конфликту на Украине невозможно без Москвы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Киев не хочет идти на мир, конфликт можно было завершить еще полтора года назад.