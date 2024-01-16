16 января 2024

Полиция ищет скрывшуюся «Subaru», насмерть сбившую двух людей под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие дороги. Тюмень , зима, газель, грузовик, ограждение, трасса, дорога
В попутном движении автомобиль сбил двух пешеходов Фото:

Сотрудники челябинской полиции ищут свидетелей ДТП, произошедшего вечером 16 января недалеко от поселка Рощино, в результате которого погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на 1 километре автодороги „Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу“ на территории Сосновского района Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. В полиции предполагает, что виновником смертельного ДТП был автомобиль «Subaru».

Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Свидетелей просят откликнуться в полицию, гарантируя конфиденциальность личности и информации. Обратиться можно по телефонам: 8(351-44)-3-20-33, 8(351)-256-28-08

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники челябинской полиции ищут свидетелей ДТП, произошедшего вечером 16 января недалеко от поселка Рощино, в результате которого погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на 1 километре автодороги „Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу“ на территории Сосновского района Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. В полиции предполагает, что виновником смертельного ДТП был автомобиль «Subaru». Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Свидетелей просят откликнуться в полицию, гарантируя конфиденциальность личности и информации. Обратиться можно по телефонам: 8(351-44)-3-20-33, 8(351)-256-28-08
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...