Полиция ищет скрывшуюся «Subaru», насмерть сбившую двух людей под Челябинском

Сотрудники челябинской полиции ищут свидетелей ДТП, произошедшего вечером 16 января недалеко от поселка Рощино, в результате которого погибло два человека. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
«Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на 1 километре автодороги „Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу“ на территории Сосновского района Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. В полиции предполагает, что виновником смертельного ДТП был автомобиль «Subaru».
Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Свидетелей просят откликнуться в полицию, гарантируя конфиденциальность личности и информации. Обратиться можно по телефонам: 8(351-44)-3-20-33, 8(351)-256-28-08
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.