В Перми закроют центральный каток на эспланаде

17 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Любителям катания на коньках придется уступить место хоккеистам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми ледовый каток на городской эспланаде вечером 17 января будет закрыт для массовых катаний. В это время здесь пройдет тренировочный хоккейный матч, сообщили в минспорта Прикамья. «17 января в 20:00 стартует тренировочный хоккейный матч „Русская классика“. На время игры каток для массовых катаний будет закрыт», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Каток на пермской эспланаде открыли в конце декабря 2023 года. Попасть на него можно бесплатно. Кроме массовых катаний на площадке проходят мероприятия фестиваля зимних видов спорта. 18 января здесь пройдет «Ледяной боулинг», 21 января — игровая программа для детей «Зимние забавы», а 25-го — спорт-вечеринка для студентов вузов. 28 января на весь день каток займут хоккеисты, которые в рамках тура «Русская классика» будут бороться в отборочном региональном этапе Всероссийского Чемпионата офицерской хоккейной лиги.

В Перми ледовый каток на городской эспланаде вечером 17 января будет закрыт для массовых катаний. В это время здесь пройдет тренировочный хоккейный матч, сообщили в минспорта Прикамья. «17 января в 20:00 стартует тренировочный хоккейный матч „Русская классика“. На время игры каток для массовых катаний будет закрыт», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Каток на пермской эспланаде открыли в конце декабря 2023 года. Попасть на него можно бесплатно. Кроме массовых катаний на площадке проходят мероприятия фестиваля зимних видов спорта. 18 января здесь пройдет «Ледяной боулинг», 21 января — игровая программа для детей «Зимние забавы», а 25-го — спорт-вечеринка для студентов вузов. 28 января на весь день каток займут хоккеисты, которые в рамках тура «Русская классика» будут бороться в отборочном региональном этапе Всероссийского Чемпионата офицерской хоккейной лиги.