16 января 2024

В Перми закроют центральный каток на эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток. Тюмень, каток, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
Любителям катания на коньках придется уступить место хоккеистам Фото:

В Перми ледовый каток на городской эспланаде вечером 17 января будет закрыт для массовых катаний. В это время здесь пройдет тренировочный хоккейный матч, сообщили в минспорта Прикамья.

«17 января в 20:00 стартует тренировочный хоккейный матч „Русская классика“. На время игры каток для массовых катаний будет закрыт», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте».

Каток на пермской эспланаде открыли в конце декабря 2023 года. Попасть на него можно бесплатно. Кроме массовых катаний на площадке проходят мероприятия фестиваля зимних видов спорта. 18 января здесь пройдет «Ледяной боулинг», 21 января — игровая программа для детей «Зимние забавы», а 25-го — спорт-вечеринка для студентов вузов. 28 января на весь день каток займут хоккеисты, которые в рамках тура «Русская классика» будут бороться в отборочном региональном этапе Всероссийского Чемпионата офицерской хоккейной лиги.

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В Перми ледовый каток на городской эспланаде вечером 17 января будет закрыт для массовых катаний. В это время здесь пройдет тренировочный хоккейный матч, сообщили в минспорта Прикамья. «17 января в 20:00 стартует тренировочный хоккейный матч „Русская классика“. На время игры каток для массовых катаний будет закрыт», — говорится на странице министерства в соцсети «ВКонтакте». Каток на пермской эспланаде открыли в конце декабря 2023 года. Попасть на него можно бесплатно. Кроме массовых катаний на площадке проходят мероприятия фестиваля зимних видов спорта. 18 января здесь пройдет «Ледяной боулинг», 21 января — игровая программа для детей «Зимние забавы», а 25-го — спорт-вечеринка для студентов вузов. 28 января на весь день каток займут хоккеисты, которые в рамках тура «Русская классика» будут бороться в отборочном региональном этапе Всероссийского Чемпионата офицерской хоккейной лиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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