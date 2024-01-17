Стало известно, когда пермские школьники пинали раздетого мальчика на морозе

В Перми вечером школьники пинали на улице раздетого сверстника
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Несколько школьников догоняли мальчика, который от них убегал Фото:

Продавцы из магазинов, возле которых школьники пинали раздетого сверстника смогли определить время, когда все происходило. Об этом они рассказали в беседе c URA.RU.

«У нас тут несколько разных отделов. На видео дети бегали на нашем крыльце. Мы заметили, что дверь в магазины закрыта, а она в рабочее время всегда нараспашку. Значит это было около девяти вечера, потому что мы все работаем до 20:00», — рассказал URA.RU продавец одного из магазинов.

Местные жители записали на видео как несколько школьников бегут за раздетым сверстником на морозе. Один из мальчиков пинает бегущего школьника. После публикации видеозаписи в полиции инициировали проверку произошедшего.

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Продавцы из магазинов, возле которых школьники пинали раздетого сверстника смогли определить время, когда все происходило. Об этом они рассказали в беседе c URA.RU. «У нас тут несколько разных отделов. На видео дети бегали на нашем крыльце. Мы заметили, что дверь в магазины закрыта, а она в рабочее время всегда нараспашку. Значит это было около девяти вечера, потому что мы все работаем до 20:00», — рассказал URA.RU продавец одного из магазинов. Местные жители записали на видео как несколько школьников бегут за раздетым сверстником на морозе. Один из мальчиков пинает бегущего школьника. После публикации видеозаписи в полиции инициировали проверку произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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