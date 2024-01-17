Стало известно, когда пермские школьники пинали раздетого мальчика на морозе

В Перми вечером школьники пинали на улице раздетого сверстника

17 января 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Несколько школьников догоняли мальчика, который от них убегал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продавцы из магазинов, возле которых школьники пинали раздетого сверстника смогли определить время, когда все происходило. Об этом они рассказали в беседе c URA.RU. «У нас тут несколько разных отделов. На видео дети бегали на нашем крыльце. Мы заметили, что дверь в магазины закрыта, а она в рабочее время всегда нараспашку. Значит это было около девяти вечера, потому что мы все работаем до 20:00», — рассказал URA.RU продавец одного из магазинов. Местные жители записали на видео как несколько школьников бегут за раздетым сверстником на морозе. Один из мальчиков пинает бегущего школьника. После публикации видеозаписи в полиции инициировали проверку произошедшего.

Продавцы из магазинов, возле которых школьники пинали раздетого сверстника смогли определить время, когда все происходило. Об этом они рассказали в беседе c URA.RU. «У нас тут несколько разных отделов. На видео дети бегали на нашем крыльце. Мы заметили, что дверь в магазины закрыта, а она в рабочее время всегда нараспашку. Значит это было около девяти вечера, потому что мы все работаем до 20:00», — рассказал URA.RU продавец одного из магазинов. Местные жители записали на видео как несколько школьников бегут за раздетым сверстником на морозе. Один из мальчиков пинает бегущего школьника. После публикации видеозаписи в полиции инициировали проверку произошедшего.