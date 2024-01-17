Свердловские власти просят бизнес построить в регионе новые больницы

18 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Семь проектов минздрава отдадут в концессию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Свердловской области утвердили перечень объектов, которые отдадут в концессию в 2024 году. В списке — семь наименований, все — из сферы здравоохранения. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации региона. Концессионерам с нуля нужно будет построить корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге, вторую очередь территориального центра медицины катастроф на Широкой Речке, поликлиники при детских горбольницах №8 и №11, здание институт травматологии имени Чаклина, а центр «Охраны здоровья матери и ребенка» и центр реабилитации «Озеро Чусовское» — реконструировать. Стоимость проектов пока не определена. До 1 февраля министерство инвестиций Свердловской области должно объявить торги.

Власти Свердловской области утвердили перечень объектов, которые отдадут в концессию в 2024 году. В списке — семь наименований, все — из сферы здравоохранения. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации региона. Концессионерам с нуля нужно будет построить корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге, вторую очередь территориального центра медицины катастроф на Широкой Речке, поликлиники при детских горбольницах №8 и №11, здание институт травматологии имени Чаклина, а центр «Охраны здоровья матери и ребенка» и центр реабилитации «Озеро Чусовское» — реконструировать. Стоимость проектов пока не определена. До 1 февраля министерство инвестиций Свердловской области должно объявить торги.