17 января 2024

Свердловские власти просят бизнес построить в регионе новые больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медицина, больница, пациент
Семь проектов минздрава отдадут в концессию Фото:

Власти Свердловской области утвердили перечень объектов, которые отдадут в концессию в 2024 году. В списке — семь наименований, все — из сферы здравоохранения. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.

Концессионерам с нуля нужно будет построить корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге, вторую очередь территориального центра медицины катастроф на Широкой Речке, поликлиники при детских горбольницах №8 и №11, здание институт травматологии имени Чаклина, а центр «Охраны здоровья матери и ребенка» и центр реабилитации «Озеро Чусовское» — реконструировать.

Стоимость проектов пока не определена. До 1 февраля министерство инвестиций Свердловской области должно объявить торги.

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Власти Свердловской области утвердили перечень объектов, которые отдадут в концессию в 2024 году. В списке — семь наименований, все — из сферы здравоохранения. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации региона. Концессионерам с нуля нужно будет построить корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге, вторую очередь территориального центра медицины катастроф на Широкой Речке, поликлиники при детских горбольницах №8 и №11, здание институт травматологии имени Чаклина, а центр «Охраны здоровья матери и ребенка» и центр реабилитации «Озеро Чусовское» — реконструировать. Стоимость проектов пока не определена. До 1 февраля министерство инвестиций Свердловской области должно объявить торги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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