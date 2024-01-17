Свердловские власти просят бизнес построить в регионе новые больницы

Власти Свердловской области утвердили перечень объектов, которые отдадут в концессию в 2024 году. В списке — семь наименований, все — из сферы здравоохранения. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации региона.
Концессионерам с нуля нужно будет построить корпус операционного блока Свердловской областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге, вторую очередь территориального центра медицины катастроф на Широкой Речке, поликлиники при детских горбольницах №8 и №11, здание институт травматологии имени Чаклина, а центр «Охраны здоровья матери и ребенка» и центр реабилитации «Озеро Чусовское» — реконструировать.
Стоимость проектов пока не определена. До 1 февраля министерство инвестиций Свердловской области должно объявить торги.
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