Челябинский депутат Денисенко встретился с беженцами из Палестины. Фото

19 января 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Алексей Денисенко провел встречу в штабе общественной поддержки в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Депутат законодательного собрания Челябинской области Алексей Денисенко встретился с семьей Светланы Гайфулиной, прибывшей в Челябинскую область из Палестины. Об этом 19 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». «Алексей Денисенко передал семье беженцев гуманитарную помощь и ноутбук. Это вторая встреча Денисенко с семьей палестинских беженцев. Первая состоялась в конце ноября 2023 года в пункте временного размещения, куда семья Светланы, уроженки Саткинского района, была эвакуирована российским МЧС. Тогда депутат „Единой России“ передал гумпомощь, которую собрали активисты регионального исполкома партии, — продукты питания, средства гигиены, одежду, зимнюю обувь», — сообщили в пресс-службе реготделения. В этот раз на встречу в штаб общественной поддержки Светлана пришла с мужем Салихом, которому благодаря стараниям российского посольства, МИДа и МЧС удалось воссоединиться с семьей. С конца декабря сыновья Светланы и Салиха начали посещать занятия по изучению русского языка в ЮУрГУ. Супруги поблагодарили Алексея Денисенко за компьютер для обучения. На нем будут заниматься не только дети, супругам он тоже необходим для полноценной подготовки к аккредитации и сдаче экзамена. Салих и Светлана оба фармацевты и хотели бы работать по специальности. Светлана Гайфулина познакомилась с будущим супругом во время обучения в Пермской медакадемии, учились они вместе на провизоров-фармацевтов. Ей было 25 лет, когда она уехала из России, 26 лет прожила в Палестине. Там семья оставила все — дом, работу, друзей, родственников. Сейчас семья живет в пункте временного размещения, питание и учебу детей им обеспечили. Дети по-русски говорить могут, но для жизни в России нужно более глубокое владение языком. Супруги поделились с Алексеем Денисенко подробностями эвакуации из сектора Газа и трагедией, которую переживают мирные жители Палестины. Денисенко обсудил с семьей дальнейшие планы по трудоустройству и образованию детей. Конфликт в Палестине обострился 7 октября, когда бойцы группировки «Хамас» совершили вооруженное нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную военную операцию на палестинской территории. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ. Депутат Алексей Денисенко встретился с семьей беженцев из Палестины Фото: пресс-службе Челябинского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат законодательного собрания Челябинской области Алексей Денисенко встретился с семьей Светланы Гайфулиной, прибывшей в Челябинскую область из Палестины. Об этом 19 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». «Алексей Денисенко передал семье беженцев гуманитарную помощь и ноутбук. Это вторая встреча Денисенко с семьей палестинских беженцев. Первая состоялась в конце ноября 2023 года в пункте временного размещения, куда семья Светланы, уроженки Саткинского района, была эвакуирована российским МЧС. Тогда депутат „Единой России“ передал гумпомощь, которую собрали активисты регионального исполкома партии, — продукты питания, средства гигиены, одежду, зимнюю обувь», — сообщили в пресс-службе реготделения. В этот раз на встречу в штаб общественной поддержки Светлана пришла с мужем Салихом, которому благодаря стараниям российского посольства, МИДа и МЧС удалось воссоединиться с семьей. С конца декабря сыновья Светланы и Салиха начали посещать занятия по изучению русского языка в ЮУрГУ. Супруги поблагодарили Алексея Денисенко за компьютер для обучения. На нем будут заниматься не только дети, супругам он тоже необходим для полноценной подготовки к аккредитации и сдаче экзамена. Салих и Светлана оба фармацевты и хотели бы работать по специальности. Светлана Гайфулина познакомилась с будущим супругом во время обучения в Пермской медакадемии, учились они вместе на провизоров-фармацевтов. Ей было 25 лет, когда она уехала из России, 26 лет прожила в Палестине. Там семья оставила все — дом, работу, друзей, родственников. Сейчас семья живет в пункте временного размещения, питание и учебу детей им обеспечили. Дети по-русски говорить могут, но для жизни в России нужно более глубокое владение языком. Супруги поделились с Алексеем Денисенко подробностями эвакуации из сектора Газа и трагедией, которую переживают мирные жители Палестины. Денисенко обсудил с семьей дальнейшие планы по трудоустройству и образованию детей. Конфликт в Палестине обострился 7 октября, когда бойцы группировки «Хамас» совершили вооруженное нападение на Израиль. В ответ Израиль начал сухопутную военную операцию на палестинской территории. В ходе израильского нападения погибли тысячи мирных жителей Палестины. МЧС России вывезло из страны более 500 граждан РФ.