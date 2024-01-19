Росгвардия получила крупную партию автомобилей от властей ХМАО

Власти ХМАО передали Росгвардии автомобили и средства связи
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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, силовики, чп, росгвардия, росгвардейцы, автомобиль росгвардии
Росгвардия получила 55 автомобилей от властей ХМАО Фото:

В ХМАО сотрудники Росгвардии получили 55 новых автомобилей, более 200 комплектов средств связи и 250 компьютеров с программным обеспечением от властей ХМАО. Ключи от нового транспорта росгвардейцам вручила губернатор Наталья Комарова, сообщается на сайте правительства.

«Надеюсь, что полученные вами новые автомобили свою работу выполнят, и мы добьемся тех результатов, за которые отвечаем», — сказала Наталья Комарова. Глава региона подчеркнула, что оказание помощи национальной гвардии — одно из направлений, за которое отвечают окружные власти.

Руководитель ведомства Евгений Симаков поблагодарил Наталью Комарову за поддержку: «С первых дней создания Росгвардии была оказана поддержка улучшению материальной базы и повышению уровня социальной защиты личного состава. И сегодня очередной вклад в безопасность югорчан — это передача управлению Росгвардии техники», — сказал Евгений Симаков.

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В ХМАО сотрудники Росгвардии получили 55 новых автомобилей, более 200 комплектов средств связи и 250 компьютеров с программным обеспечением от властей ХМАО. Ключи от нового транспорта росгвардейцам вручила губернатор Наталья Комарова, сообщается на сайте правительства. «Надеюсь, что полученные вами новые автомобили свою работу выполнят, и мы добьемся тех результатов, за которые отвечаем», — сказала Наталья Комарова. Глава региона подчеркнула, что оказание помощи национальной гвардии — одно из направлений, за которое отвечают окружные власти. Руководитель ведомства Евгений Симаков поблагодарил Наталью Комарову за поддержку: «С первых дней создания Росгвардии была оказана поддержка улучшению материальной базы и повышению уровня социальной защиты личного состава. И сегодня очередной вклад в безопасность югорчан — это передача управлению Росгвардии техники», — сказал Евгений Симаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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