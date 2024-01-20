20 января 2024

Девочку-подростка, которую ищут в Ульяновске, задержали челябинские полицейские

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативники нашли 14-летнюю девушку в поселке Увельский Фото:

В поселке Увельский (Челябинская область) полицейские нашли находящуюся в розыске в Ульяновской области 14-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«В Челябинской области оперативники нашли 14-летнюю девушку, разыскиваемую правоохранительными органами Ульяновской области. Несовершеннолетняя находилась на территории поселка Увельский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Решается вопрос о возращении подростка по месту проживания.

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В поселке Увельский (Челябинская область) полицейские нашли находящуюся в розыске в Ульяновской области 14-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В Челябинской области оперативники нашли 14-летнюю девушку, разыскиваемую правоохранительными органами Ульяновской области. Несовершеннолетняя находилась на территории поселка Увельский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Решается вопрос о возращении подростка по месту проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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