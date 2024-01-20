Девочку-подростка, которую ищут в Ульяновске, задержали челябинские полицейские

Оперативники нашли 14-летнюю девушку в поселке Увельский
В поселке Увельский (Челябинская область) полицейские нашли находящуюся в розыске в Ульяновской области 14-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В Челябинской области оперативники нашли 14-летнюю девушку, разыскиваемую правоохранительными органами Ульяновской области. Несовершеннолетняя находилась на территории поселка Увельский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Решается вопрос о возращении подростка по месту проживания.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.